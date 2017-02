Neuseeland wählt am 23. September neues Parlament

In Neuseeland wird am 23. September ein neues Parlament gewählt. Dies gab der neue konservative Premierminister Bill English am Mittwoch in der Hauptstadt Wellington bekannt. Die vorige Parlamentswahl in dem Inselstaat im Pazifik liegt erst knapp zweieinhalb Jahre zurück. Im September 2014 hatte die konservative Partei zum dritten Mal in Folge einen Sieg erzielt.

Der bisherige Premierminister John Key war im Dezember trotz guter Wirtschaftslage und guten Umfragewerten nach acht Amtsjahren überraschend zurückgetreten. Nachfolger wurde der bisherige Finanzminister English (55). Neuseeland hat knapp 4,5 Millionen Einwohner.