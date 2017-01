Die einen schlüpfen gleich ins neu erstandene Shirt, die anderen unterziehen es erst mal einem gründlichen Waschgang. Ist es notwendig, frisch gekaufte Kleidung vor dem ersten Tragen zu waschen? Wenn ja, welche Gefahren lauern in den Stoffen, die sich an Bein, Bauch und Brust schmiegen?

Die Antwort ist ganz klar: Ja, man soll neu gekaufte Kleidung vor dem ersten Tragen waschen. Bei ihrer Herstellung kommen nämlich diverse chemische Substanzen zum Einsatz. Wie "stern.de" berichtet, handelt es sich dabei unter anderem um Farb- und sogenannte Hilfsstoffe.

Im neu gekauften Kleidungsstück können sich Rückstände dieser Substanzen befinden. Diese wiederum können über die Haut in den Körper gelangen. Die Gefahr ist vor allem dann besonders groß, wenn es sich um Kleidungsstücke handelt, die wir direkt auf der Haut tragen, etwa Jenas, Shirts oder Unterwäsche. Die Folge kann eine allergische Reaktion sein. Das Immunsystem wird aktiv und entwickelt Abwehrstoffe gegen den Eindringling.

Die Pflegekennzeichnung gibt Aufschluss

Ein Blick auf die Pflegekennzeichnung lohnt. Steht hier etwa "blutet aus" oder "separat waschen", wurde der Stoff vermutlich mit Farbstoffen behandelt, die von unserem Körper aufgenommen werden können. Zudem deuten Begriffe wie "bügelfrei", "pflegeleicht" und "knitterarm" darauf hin, dass der Stoff chemisch bearbeitet wurde.

Und lassen Sie sich nicht von Ihrer Nase in die Irre führen. Die Kleidung sollte auch dann vor dem ersten Tragen gewaschen werden, wenn sie nicht chemisch riecht. Wer komplett auf Nummer sicher gehen will, setzt auf Secondhand-Kleidung. Die wurde vermutlich schon so oft gewaschen, das sämtliche chemische Substanzen restlos entfernt sind.