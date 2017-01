Nach einem Wohnhausbrand in Puchenau in der Nacht auf Mittwoch sind zwei Leichen gefunden worden. Bei dem zweiten Opfer dürfte sich um die vermisste Hausbesitzerin handeln, bestätigte Gisbert Windischhofer vom LKA einen Bericht von nachrichten.at. Bereits in der Früh hatte die Feuerwehr einen toten Mann, vermutlich den 52-jährigen Besitzer, entdeckt. In seiner Nähe lag eine Waffe.

Gegen 1.00 Uhr wurde die Feuerwehr gerufen, weil ein Einfamilienhaus in der Ortschaft Koglerau in der Gemeinde Puchenau brannte. Bei den Löscharbeiten entdeckten die Einsatzkräfte zuerst eine männliche Leiche im Eingangsbereich, neben ihm befand sich eine Langwaffe. Stunden später stießen sie dann im ersten Stock des Hauses auf eine verbrannte weibliche Leiche. "Wir wissen nicht, ob wir es mit einem Mord-Selbstmord-Geschehen zu tun haben", so Windischhofer.

Laut Windischhofer könne man wegen der Brandspuren nicht sagen, ob der Mann eine Schusswunde aufwies, das müsse die Gerichtsmedizin feststellen. In dem Haus wohnte ein Ehepaar. Bei dem Toten könnte es sich daher um den 52-jährigen Mann handeln, auch das muss aber noch geklärt werden.



Die Löscharbeiten waren in der Früh nach wie vor im Gang. 60 Feuerwehrleute waren daran beteiligt. Der Einsatzleiter und Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Gramastetten, Dieter Reithmayr, rechnete damit, dass im Lauf des Vormittags "Brand aus" gegeben werden kann. Dann sind die Brandermittler am Zug.