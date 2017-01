Eine 27-Jährige soll in Rumänien ihre Tochter für die Anfertigung von Kinderpornografie missbraucht haben. Die Frau wurde im Rahmen einer von der EU-Strafverfolgungsbehörde Europol mit den rumänischen und weiteren Polizeibehörden geführten Untersuchung festgenommen. Dem minderjährigen Opfer soll geholfen werden.

Der Beschuldigten wird die Herstellung von Kinderpornografie und Vergewaltigung vorgeworfen. Die ihr zur Last gelegten Taten soll sie im Zeitraum von Februar bis August 2016 begangen haben. Die Frau hat laut den Ermittlern ihre hilflose Tochter ausgenützt, wenn diese nicht in der Lage gewesen sei, sich zu wehren. Die Bilder vom Missbrauch habe die 27-Jährige über Internetplattformen verbreitet. An der Ermittlung beteiligt waren neben Europol u.a. die rumänische Direktion für die Untersuchung von Organisierter Kriminalität und Terrorismus sowie Strafverfolgungsbehörden in Italien und Großbritannien.