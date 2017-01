Gemeinsam haben sie in den vergangenen drei Jahren die heimische Musikszene aufgemischt: Doppelplatin für das Debütalbum "Amore", Platin für den Nachfolger "Bussi" - Musikmanager Stefan Redelsteiner und die Band Wanda um Sänger Marco waren eine Erfolgskombination; die gern als Strizzirocker betitelten Wiener wurden auch in Deutschland zum Begriff. Stets zog Redelsteiner im Hintergrund die Fäden, auch der Vertrag mit der deutschen Plattenfirma Universal ist sein Werk. Doch jetzt ist es vorbei: Redelsteiner hat als Manager gekündigt. "Ich konnte mich mit der Band auf keine weitere Zusammenarbeit einigen", ist alles, was er dazu sagt. Beide Seiten wollen Stillschweigen über die Hintergründe der Trennung bewahren.