Zutaten:

1 kleine rote Zwiebel

2 Cornichons

3 EL Sahnejoghurt, (griechischer)

1 TL Senf

2 EL Mayonnaise

2 EL Apfel, fein gewürfelt

1 TL Limettenschale, (Bio)

Salz und Pfeffer

1 Frühlingszwiebel

2 EL Öl

Öl, zum Formen der Patties

1 Zweig Dill

280 g Seelachsfilet

2 Blätter Römersalat

2 EL Röstzwiebeln

2 Sardellenfilets

2 Schmelzkäsescheiben

2 helle Brötchen

20 g Salat, Meeresalgen

Zubereitung:

Rote Zwiebel und Cornichons fein würfeln. Joghurt, Senf und Mayonnaise verrühren. Zwiebel, Cornichons, Apfel und Limettenschale untermischen und mit Salz und Pfeffer würzen.

Frühlingszwiebel putzen, klein würfeln und in einer beschichteten Pfanne in 1 EL heißem Öl bei mittlerer Hitze 3 Min. andünsten. Vom Herd nehmen und in der Pfanne abkühlen lassen. Dillspitzen abzupfen und grob hacken.

Seelachsfilet evtl. entgräten und erst in dünne Scheiben schneiden, dann mit einem großen Messer fein hacken. Fisch, Dill und Frühlingszwiebeln mit Salz, Pfeffer und Cayennepfeffer mischen und mit leicht geölten Händen zu 2 Patties formen.

1 EL Öl in der Pfanne erhitzen, Pattys darin bei mittlerer bis starker Hitze auf jeder Seite 2 Min. braten. Nach dem wenden mit dem Käse belegen und zu Ende garen.

Brötchen im vorgeheizten Backofen aufbacken und anschließend waagerecht halbieren. Salatblätter und Patties auf die Brötchenunterhälften geben und mit Remoulade bestreichen. Algensalat, Sardellenfilets und Röstzwiebeln darauf verteilen und mit dem mit Remoulade bestrichenen Brötchendeckel abschließen.

