Johanna Mikl-Leitner wird im April Erwin Pröll als Landeshauptfrau von Niederösterreich nachfolgen. Das sind, wie sie selbst sagt, ziemlich große Fußstapfen. Doch viel Zeit zum Einarbeiten bleibt ihr nicht: Schon in etwas über einem Jahr steht die nächste Landtagswahl an, und die FPÖ steht vor massiven Zugewinnen.

Nach beinahe einem Vierteljahrhundert im Amt wird Erwin Pröll im April als niederösterreichischer Landeshauptmann abtreten. Nachfolgen wird ihm, wie seit Mittwoch bekannt ist, Johanna Mikl-Leitner, frühere Innenministerin und seit einem Jahr Prölls Stellvertreterin. Dass sie auf der gemeinsamen Pressekonferenz selbst von "großen Fußstapfen" sprach, war eigentlich noch eine Untertreibung. Dreimal hintereinander holte die niederösterreichische ÖVP zuletzt die absolute Mehrheit – und das vor allem dank Erwin Pröll. Die Wahlkämpfe waren wie nirgendwo sonst auf seine Person zugeschnitten, die Partei trat dabei völlig in den Hintergrund.

Wie maßgeschneidert wirkt dabei auch das niederösterreichische Wahlrecht, in dem ein Personenname auf dem Wahlzettel eine eventuell widersprüchliche Parteiwahl "sticht". Jedenfalls war und ist Pröll, der "letzte Landesvater" alten Typs, wie er nun oft beschrieben wird, enorm beliebt. Das lässt sich über Mikl-Leitner (noch) nicht behaupten. Kolportierten internen Umfragen der ÖVP NÖ zufolge würde sie bei einer Landtagswahl derzeit nicht einmal 40 Prozent der Stimmen erreichen. 2013 waren es unter Erwin Pröll noch 51 Prozent. Johanna Mikl-Leitner ist erst seit einem Jahr wieder in der niederösterreichischen Landespolitik. Den meisten ist sie (auch in Niederösterreich) noch als wenig populäre Innenministerin bekannt.

Absolute Mehrheit ist wohl Geschichte

Dass sie die knappe absolute Mehrheit von 2013 – die letzte in einem österreichischen Landtag – hält, ist deshalb so gut wie ausgeschlossen. Gewählt wird immerhin schon in etwas über einem Jahr, im Frühjahr 2018. Doch das wird auch nicht unbedingt von ihr erwartet. Selbst Erwin Pröll verlor bei seiner ersten Wahl 1993 die Absolute seines Vorgängers Siegfried Ludwig. Zurückgewonnen hat er sie erst zehn Jahre später wieder. Ein Absturz im zweistelligen Bereich im wichtigsten Bundesland der ÖVP wäre aber eine Katastrophe. Die nun kursierende, oben erwähnte Umfrage ist freilich auch mit Vorsicht zu betrachten: Es liegt nahe, dass die Landes-VP sie selbst verbreitet, um die Erwartungen zu dämpfen.

Dennoch stehen die Vorzeichen nicht unbedingt günstig für die neue Landeshauptfrau. Die FPÖ, bundesweit in Umfragen nun seit langem stabil auf Platz eins, hat im größten Bundesland eine überaus schwache Ausgangslage: 2013 holten die Blauen nur 8,2 Prozent. Von da aus könnten sie in einer Wahl ohne Pröll massiv zulegen. Auch, weil das in Niederösterreich völlig zerstrittene ehemalige Team Stronach, 2013 mit 9,8 Prozent sensationell auf Platz drei, wohl kaum noch einmal in den Landtag kommen wird. Garantiert ist das aber nicht. Organisatorisch ist die FPÖ hier nämlich eher schwach aufgestellt. Ebenso wie der SPÖ fehlt der Partei auch noch eine Spitzenkandidat.