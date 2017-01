Feministinnen wie Soldatengattinnen wünschen sich, dass die scheidende First Lady Michelle Obama als erste US-Präsidentin ins Weiße Haus zurückkehren möge. Ein Fanbrief an die coolste Frau der Welt

Diese First Lady rappt, rockt und kann sich bewegen wie Beyoncé. Das Karaoke-Taxi für Superstars des US-Talkshow-Hosts James Corden ist der derzeit ultimative Coolness-Test -Michelle Obama besteht ihn im vergangenen Sommer mit links: präsent wie Adele, cool wie Lady Gaga, um Klassen souveräner und lockerer als Madonna.

Diese First Lady hat etwas zu sagen. Im Herbst, nach "Pussygate" - Donald Trump prahlte mit sexuellen Übergriffen - schleudert Michelle Obama dem republikanischen Kandidaten entgegen: "Es reicht!" Sie hält die beste Rede des gesamten US-Wahlkampfs 2016. Und bleibt stets ihrem Motto treu: "When they go low, we go high" - wenn die Gegner in die unterste Schublade greifen, schrauben wir den moralischen Anspruch an uns noch weiter in die Höhe. Um Klassen souveräner und lockerer als Hillary Clinton.

© Todd Sumlin / Zuma / picturedesk.com Reden: die Massen begeistern im Wahlkampf 2012

© REUTERS/Kevin Lamarque Tanz: Hüftschwung mit Musicaldarstellern

Nächste Woche, kurz nach Michelles 53. Geburtstag, wird Barack Obama nach achtjähriger Amtszeit als US-Präsident abdanken. Die Amerikaner trauern seiner Gattin schon jetzt mehr nach als ihrem ersten afroamerikanischen Präsidenten. Michelle gilt als die politisch erfolgreichste First Lady seit Eleanor Roosevelt (1933-1945) und stilsicherste seit Jackie Kennedy (1961-1963). Als die coolste aller Zeiten sowieso.

Bye-bye, First Lady perfect

Anders als in Europa verfügt die "First Lady der Vereinigten Staaten", kurz: FLOTUS, über ein eigenes Büro samt Mitarbeiterstab im Ostflügel des Weißen Hauses. Es ist ein Vollzeitjob, für den nicht jede qualifiziert ist - anstelle von Donalds Frau Melania Trump wird künftig wohl seine Tochter Ivanka diese Aufgabe übernehmen. Es handelt sich jedoch um kein offizielles Amt, die First Lady wird nicht gewählt, daher sehen es die Bürger nicht gerne, wenn sie Politik macht. Michelle Obama füllte die reaktionäre Rolle der obersten Hausfrau der Nation in den letzten acht Jahren aus, lotete deren Grenzen aus, überschritt diese aber nie.

© 2016 CBS Photo Archive/Getty Images Show: Weltklasse-Entertainment mit Missy Elliott und James Corden

Die Obamas lernten aus den Fehlern ihrer Vorvorgänger: Wie Hillary Clinton (1993-2001) hatte Michelle Obama an einer Eliteuni Jus studiert und sich beruflich unter anderem als Spitzenanwältin bewiesen. Wie Clinton war sie eine der wichtigsten Beraterinnen ihres Mannes, doch anders als Clinton drängte sich Obama nicht in den Vordergrund, widmete sich -zumindest offiziell - nur klassischen Gattinnen-Themen: schnurspringen mit Schülern, um Fettleibigkeit bei Kindern zu reduzieren; grillen mit den Familien von Soldaten, um auf deren Probleme aufmerksam zu machen; umgraben im Gemüsegarten des Weißen Hauses, um gesunde Ernährung ("Barackoli") zu bewerben; posten für entführte nigerianische Schülerinnen (#bringbackourgirls); tanzen mit schwarzen Frauen als Statement gegen Rassismus.

© Official White House Photo by Amanda Lucidon Sport: körperbewusst am Sandsack

Fast hatte man den Eindruck, Michelle Obama tanzte sich durch die zweite Amtszeit. Egal ob in TV-Shows, in Halloween-Videos oder beim Empfang von Gästen, Michelle steppte, swingte, ließ die Hüften kreisen, dass es eine Freude war.

Trotzdem verehren auch Feministinnen Michelle. Gloria Steinem, 82-jährige Doyenne der US-Frauenrechtsbewegung, schrieb unlängst in der "New York Times", sie habe im Weißen Haus noch nie ein Paar wie die Obamas gesehen, das so gleichberechtigt miteinander lebt und arbeitet. "Wir werden erst dann eine echte Demokratie sein, wenn es demokratische Familien ohne die erfundenen Kategorien Rasse und Geschlecht gibt", befand Steinem. "Michelle Obama hat die Geschichte auf die vielleicht mächtigste Weise beeinflusst - durch ihr Beispiel."

© Photo by Chip Somodevilla/Getty Images Do it yourself: Gemüsepflanzen mit Volksschülern hinterm Weißen Haus

Denn, auch das unterscheidet Michelle von Hillary: Sie blieb ihrem Stil treu und ließ sich nicht verbiegen. Keine Rüschen, keine Haarschleifen, keine Blondierung, nur um niedlicher zu wirken. Trotz einer Größe von 1,80 Metern und Schultern, die jede Schwimmerin vor Neid erblassen lassen, ist Obama unbeschreiblich weiblich.

Hello, Mrs. President?

Wurde Obama in ihren ersten vier Jahren als First Lady auf das Image der Sportskanone und Löwenmutter beschränkt, durfte sie sich nach der Wiederwahl immer öfter auch politisch äußern. In den USA vermuten die meisten politischen Beobachter - und viele hoffen es sogar -, dass Michelle nun selbst eine Politkarriere einschlagen werde, um eines Tages als Präsidentin ins Weiße Haus zurückzukehren. Sie hat alles, was man dafür braucht: den politischen Kopf, die Charakterstärke, das Durchhaltevermögen, das Showtalent und die Würde.

© Official White House Photo by Amanda Lucidon Liebe: komplett skandalfreie Ehe mit US-Präsident Barack Obama

Nicht zu vergessen den richtigen Partner. Bei seiner Abschiedsrede vor ein paar Tagen bedankte sich Barack Obama bei seiner Frau: "Du hast eine Rolle angenommen, die du nicht angestrebt hattest. Und du machtest sie zu deiner, mit Anmut, Stil und Humor. Eine neue Generation steckt ihre Ziele höher, weil sie dich als Vorbild hatte. Ich bin stolz auf dich und das Land ist stolz auf dich."

Beide hatten Tränen in den Augen.