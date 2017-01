Wie oft ist Roger Federer schon abgeschrieben worden, doch der 35-jährige Schweizer hat sein Sensations-Comeback nach knapp sechs Monaten Wettkampf-Pause mit seinem 18. Grand-Slam-Sieg gekrönt. Federer besiegte im Endspiel der Australian Open in einem mitreißenden Fünf-Satz-Thriller zweier Tennis-Legenden Rafael Nadal nach 3:37 Stunden mit 6:4,3:6,6:1,3:6,6:3.

Viereinhalb Jahre nach seinem bisher letzten Major-Titel in Wimbledon (2012) drehte Federer das Rad der Zeit noch einmal zurück. Mit seinem fünften Triumph bei den Australian Open hat Federer nicht nur seinen Rekord auf 18 Major-Siege ausgebaut: Er ist der erste Spieler überhaupt, der bei drei Grand-Slam-Turnieren jeweils zumindest fünf Titel geholt hat. Federer kehrt damit bereits am Montag als Zehnter wieder in die Top Ten zurück.

» Ich wäre auch glücklich gewesen, wenn ich heute verloren hätte. Ich hätte es auch Rafael Nadal gegönnt. «

"Mir fehlen die Worte. Ich möchte auch dir, Rafa, für dein tolles Comeback gratulieren, dass du gefeiert hast. Keiner von uns hat geglaubt, dass wir hier im Finale stehen", erklärte Federer, der im fünften Satz einen 1:3-Rückstand gegen Kämpfer Nadal noch in ein 6:3 verwandelt hatte. Der wie immer bescheidene Federer versicherte vor den Zuschauern in der Rod Laver Arena glaubhaft: "Ich wäre auch glücklich gewesen, wenn ich heute verloren hätte. Ich hätte es auch Rafael Nadal gegönnt", sagte Federer, der nach der gleich alten Serena Williams ebenfalls im Spätherbst seiner Karriere noch einmal zugeschlagen hat.

» Rafa, bitte spiel weiter. Das Tennis braucht dich. «

Federer schloss mit einem Riesenkompliment an Nadal: "Rafa, bitte spiel weiter. Das Tennis braucht dich." Nadal, dem die Enttäuschung natürlich anzusehen war, war nach seiner zwölften Niederlage im 35. Duell mit Federer sportlich fair wie immer. "Ich gratuliere Roger und seinem Team. Unglaublich wie er spielt nach einer so langen Auszeit. Es war auch für mich schwierig mit den Verletzungen und ich habe sehr gekämpft in den vergangenen zwei Wochen", erklärte Nadal, der im Ranking ab Montag auf Platz sechs klettert und fügte hinzu, "Roger hat es heute vielleicht ein bisschen mehr verdient als ich."

Match entwickelte sich zu erwartetem Klassiker

Das Match zuvor hatte sich langsam, aber stetig zu jenem Klassiker entwickelt, den man sich von diesem "Nostalgie"-Finale erhofft hatte. Bis zum 3:3 verlief der erste Satz ausgeglichen, ehe Federer den einzigen Breakball zum 4:3 nutzte. Nach 34 Minuten verwertete der Schweizer, dessen Aufschlagleistung den ersten Durchgang prägte, gleich den ersten Satzball mit einem Ass zum 6:4. Im zweiten Satz änderte sich das Bild drastisch: Ein emotionalerer und auch stärkerer Nadal zog innerhalb von 24 Minuten und dank zweier Breaks auf 4:0 davon, auch ein Rebreak Federers zum 1:4 konnte den Satzausgleich zum 6:3 nicht verhindern.

Im dritten Satz packte Federer sein bestes Tennis aus. Auch wenn er im ersten Game nach 40:0-Führung noch drei Breakbälle - alle drei mit einem Ass - abwehren musste. Mit einem lauten "Komm jetzt" pushte sich Federer, nachdem ihm selbst das Break zum 2:0 gelungen war.

Zwar vergab der Schweizer dann drei Breakbälle zum 4:0, doch Federer durchbrach zum 5:1 neuerlich den Aufschlag des neunfachen French-Open-Siegers und holte die 2:1-Satzführung nach knapp zwei Stunden. Unter anderem auch dank seiner großartigen einhändigen Rückhand, die er mit viel weniger Slice als üblich spielte.

Nadal konnte das Match immer wieder drehen

Im vierten Durchgang drehte Nadal das Match neuerlich, ein Break zum 3:1 stellte die Weichen für den von vielen ersehnten fünften Satz. Federer konnte den Rückstand nicht mehr egalisieren. Es war für beide Spieler schon der dritte fünfte Satz bei diesem Turnier. Für Federer war es überhaupt das erste Mal, dass er im gleichen Major-Turnier in einen dritten "five setter" musste.

Schon vor Beginn der Entscheidung hatte sich Federer, im zweiten Match en suite, abseits des Platzes behandeln lassen müssen und auch in der Folge am rechten Oberschenkel. Eine Adduktorenverletzung hatte ihn zuletzt beschäftigt. Als Nadal gleich ein Break zum 1:0 gelang, er in der Folge drei Rebreak-Bälle abwehrte und auf 2:0 stellte sowie auch einen weiteren Breakball im vierten Game abwehrte, schien Nadal auf Kurs in Richtung Major-Titel 15.

Doch mit dem sechsten Breakball gelang Federer doch das 3:3 und ein weiteres Break zum 5:3 besiegelte den Sieg, allerdings nachdem Nadal zwei Rebreakbälle zum 4:5 nicht genutzt hatte.

Tränen beim vierfachen Familienvater

Mit einer Challenge zugunsten Federers beim zweiten Matchball entschied sozusagen der "Computer" diese Partie. Danach jubelte und weinte der vierfache Familienvater über einen seiner wohl größten Triumphe. Er hat nicht nur den vielleicht größten Kämpfer der Tennis-Geschichte bezwungen, sondern auch dem Alter noch einmal ein Schnippchen geschlagen.