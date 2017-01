"Aber trau dich das!"

Vor der Saison hatte sich Marcel Hirscher gefragt, ob er eine Pause braucht. Gut, dass er dafür zu feig war. Denn noch immer kann er sich selbst übertreffen

Kitzbühel am vergangenen Wochenende. Marcel Hirscher fährt die Konkurrenz in Grund und Boden. Ausgerechnet am Ganslernhang, im traditionsreichsten Torlauf des Winters. Ausgerechnet in Kitzbühel, wo die Ski-Schickeria alle Jahre wieder ihr rotweißrotes Hochamt begeht, Millionenpublikum vor den TV-Geräten inklusive. Hirscher liegt nach dem ersten Durchgang nur auf Platz neun und denkt sich: "Leck Arsch, wie soll ich das jetzt rumreißen? Man weiß einfach, jetzt muss ich voll auf die Tube drücken. Das ist dann wirklich ein Gewaltakt, weil man die Kerze von beiden Seiten anzünden muss."

Am Abend wird der Verwegene eingestehen: "Wenn ich mir das Video anschaue, die Atmosphäre mitbekomme, die da vor Ort war, den Kommentator höre, dann denke ich mir schon:'Wow, war das geil!' Summa summarum war das schon das Maximum, das ich leisten kann, würde ich sagen." Geil, Maximum oder rustikaler: Leck Arsch. Das ist der Hirscher, wie die Skination ihn kennt und liebt. Der Sieger bei dem, was er am besten kann: siegen.

"Daily business"

Vier Monate davor. Die Donaumarina in Wien, ein Samstagnachmittag Ende September. Marcel Hirscher versteckt sein Gesicht hinter einer dunklen Sonnenbrille und bekämpft seine Müdigkeit mit einem Kaffee. Der Sportler des Jahres ist seit den frühen Morgenstunden unterwegs, am Vormittag hat er am Tag des Sports im Wiener Prater bereits ein halbes Dutzend Termine absolviert, am späten Nachmittag stehen noch zwei Autogrammstunden in der Prater-Hauptallee auf dem Tagesplan. In vier Wochen beginnt die Skisaison, es wird Hirschers zehnter Winter im Weltcup sein, fünf Mal hat der National-Eilige zuletzt hintereinander die große Kristallkugel für den Sieg im Gesamtweltcup gewonnen, eine Serie, die noch keinem Skisportler zuvor gelungen war.

» Der Versuch, einem Ideal zu entsprechen, interessiert mich nicht. «

Es ist ein nachdenklicher Marcel Hirscher, der an diesem Nachmittag in Wien versucht, die Erwartungen der Öffentlichkeit niedrig zu halten. Er weiß, dass auch er in gewisser Weise ein Glaubwürdigkeitsproblem hat: Niemand glaubt ihm, dass es nicht immer so weitergehen wird mit den Seriensiegen und den großen Kristallkugeln. Auch wenn er sich noch so dagegenstemmt. "Das Problem ist einfach: Wenn du so ein gutes Niveau schon einmal erreicht hast, wird es jedes Jahr noch schwieriger, das zu toppen. Es dauert immer länger, bis ich wieder erholt bin. Es ist immer zu früh, wenn es wieder losgeht. Von außen betrachtet mag das alles so locker aussehen, aber: Was letztes Jahr war, das ist 'in the box', mehr aber nicht. Von dem kannst du dir nichts kaufen. Wer wie viele Rennen früher einmal gewonnen hat, das zählt am Beginn einer neuen Saison gar nichts mehr." Hirscher erzählt, dass er früher, in seinen Anfängen im internationalen Rennzirkus, noch "kribbeliger" war, er spricht vom Skifahren als "daily business", erschrickt kurz, weil er sich fragt, ob er als Aushängeschild des österreichischen Skiverbands so etwas überhaupt sagen darf, sagt dann aber: "Auch wenn es ein bissl arg klingt, es ist einfach so: Der Weltcup ist mein 'daily business'."

"Aber trau dich das!"

Hirscher klingt wie ein Topmanager, der sich nach langer Aufbauarbeit nach einer Auszeit sehnt, dem aber die eigenen Erfolge im Wege stehen. Sehnt er, der junge Rekordhalter, sich nicht nach einer Pause? "Das Beste für mich wäre wahrscheinlich, einmal eine ganze Saison auszulassen. Zu trainieren, um körperlich fit zu bleiben, im Winter auch Ski zu fahren, aber wirklich einmal ein Jahr lang -schwupp -die Reißleine zu ziehen. Das wäre wahrscheinlich das Gescheiteste, weil ich 'on the long run' länger rennfahren würde. Aber trau dich das! Also die Eier hab ich nicht. Dafür bin ich momentan viel zu feig." In vier Wochen geht die Saison los, und die Sportmedien spekulieren bereits, ob er, der Slalom-und Riesentorlaufspezialist, in seinem zehnten Weltcupwinter nun auch in den Speed-Disziplinen zum Angriff blasen wird. Hirscher sagt nur: "Wenn ich die Power hätte, dass ich mich in drei Marcels aufteilen könnte, zeitlich wie energetisch, dann könnte ich so ein Projekt schon probieren. Aber ich kann meine Kernkompetenzen nicht derart vernachlässigen, dass ich überall Mittelmaß werde. Ich würde zwar gerne, kann aber nicht so viel Zeit aufbringen. Dann müsste ich den gesamten Sommer über in Südamerika oder in Neuseeland leben. Und dann würde ich wiederum keine ganze Saison durchhalten. Man muss akzeptieren, dass ein Athlet, ein Mensch eine begrenzte Energie hat. Ich kann nicht alles zerreißen."

Anscheinend doch. Wie macht das der Hirscher? Wie schaffte er es, in dieser Saison noch früher noch weiter vorne zu liegen in der Weltcupgesamtwertung? Ist das, wie Skipräsident Peter Schröcksnadel meint, die so seltene Kombination aus Talent und akribischem Arbeiter? Oder ist Marcel Hirscher einfach nur ein irrer Typ, wie Ex-Rennläufer und Kitzbühel-Mitorganisator Harti Weirather jüngst formulierte? Das sei auch für ihn selbst schwer zu begreifen, sagt Hirscher nach dem Kitzbühel-Rennen und deutet an, dass er unbewusst mit jedem Saisonstart wieder den Schalter umlegt. "Sobald die Rennen losgehen, habe ich überhaupt kein Interesse, wieder lockerzulassen. Ich glaube, das ist mein Naturell als Rennfahrer. Wenn mich im Training die Jungen herpanieren, dann ist das für mich Motivation. Ich will halt nicht nur dabei sein." Dieser Tag werde zwar unweigerlich kommen, aber derzeit sei es noch so: "Wenn ich merke, dass dies oder jenes nicht funktioniert, dann gehe ich so lange Ski fahren und tu so lang rum, bis es besser wird. Dieser Wille, der ist momentan nicht umzubringen." Auch nicht in Hirschers eigenem Betreuerteam, das sich, wie er plakativ formuliert, "den Arsch aufreißt, damit ich am Ende meine Leistungen bringen kann". Ein Beispiel: "Der Mike, mein Trainer, überlässt absolut nichts dem Zufall. Der buckelt bis vier Uhr früh und steht um sechs Uhr wieder auf, damit die Piste beim Training passt." Ein anderes: "Auch die Serviceleute hauen sich Vollgas rein, sieben Tage die Woche. Sonntagfrüh, vor dem Slalom in Kitzbühel, haben wir in Going noch schnell ein paar Skitests gemacht. Dann sind wir mit dem Hubschrauber wieder rüber, schnell zur Besichtigung, um möglichst nichts dem Zufall zu überlassen. Das kostet natürlich verdammt viel Schmalz in Summe, aber mental und körperlich geht es mir noch recht gut."

"Bin keine Kunstfigur"

Kurze mentale Auszeiten? Sind gerade im Jänner kaum möglich. Ein Selfie mit Kanzler Kern hier, ein Termin mit Sponsor Audi da. Hirscher ist stets bemüht, authentisch zu bleiben, auch "Vorbild" wird er nicht gerne genannt, obwohl er darin "keine Bürde" sieht. Trotzdem: "Ich vertrete nur meine Grundwerte, bin keine Kunstfigur. Der Versuch, einem Ideal zu entsprechen, interessiert mich nicht. Das hältst du auf Dauer nicht durch. Ich mag nicht irgendwas spielen, was ich nicht bin. Dann müsste ich mich ja jedes Mal schämen, wenn ich die Zeitung aufschlage. Das geht gar nicht." Der Sport, sagt Hirscher vor der demnächst startenden Ski-WM in der Schweiz, sei eben nur "die schönste Nebensache im Leben -die Welt dreht sich deswegen nicht schneller oder langsamer". Natürlich brauche es Vorbilder, aber das, was er mache, sei eben dann doch nicht so wichtig wie etwa erfolgreiche Herzchirurgie.

» Mein Gott, kann ich halt nicht in der Boxershort in einer Bar rumtanzen. «

Hirscher klingt mitunter erstaunlich reif. Hat er nie das Gefühl, in jungen Jahren etwas zu verpassen? Mag er nicht auch einmal Bad Boy sein dürfen?"Das bin ich", sagt er. Und nein, er habe als Sportler, der unter permanenter Beobachtung steht, nicht das Gefühl, etwas zu verpassen. "Mein Gott, kann ich halt nicht in einer Boxershort in einer Bar herumtanzen. Das muss ich dann zu Hause machen. Aber im Ernst: Es hat wie alles im Leben Vor-und Nachteile. Das Wichtigste ist, dass die Vorteile überwiegen."