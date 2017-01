Ein 74-Jähriger ist Freitagmittag vermutlich während einer Autofahrt in seiner Heimatgemeinde Walding im Bezirk Urfahr-Umgebung wegen gesundheitlicher Probleme gestorben. Der Wagen kam in der Folge von der Straße ab und prallte gegen einen Hochspannungsmast, so die Pressestelle des Bezirks-Feuerwehrkommandos Urfahr-Umgebung. Die Rettungskräfte konnten nur mehr den Tod des Mannes feststellen.

Der Hochspannungsmast wurde durch den Verkehrsunfall schwerbeschädigt. Die Freiwilligen Feuerwehren Walding und Höflein sicherten den Masten mit Spanngurten und verständigten den Energieversorger. Es wurde eine lokale Verkehrsumleitung eingerichtet.