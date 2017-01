Ben Stiller & Owen Willson

Qualität vor Quantität heißt es in dieser starbesetzten Freundschaft. "Wir sehen uns dann, wenn wir gemeinsam arbeiten. Aber das macht dann um so mehr Spaß", sagt Ben dazu. Denn wegen ihrer vielen Projekte sind sie selten in der gleichen Stadt - außer sie arbeiten eben am selben Film.

WEITER: Auch diese Stars sind miteinander befreundet. Klicken Sie sich durch!