Lotto-Vierfachjackpot in NÖ und Wien geknackt

Bei der Lottoziehung am Mittwoch haben Spielteilnehmer aus Wien und aus dem Waldviertel in Niederösterreich dank Quicktipps den ersten Vierfach-Jackpot des Jahres geknackt und je rund 3,2 Millionen Euro gewonnen. Der einzige Joker-Gewinner kommt aus Niederösterreich und erhält 284.000 Euro, berichteten die Lotterien am Donnerstag.

Beide Jackpot-Gewinner setzten auf die Unterstützung durch den Computer. Der Waldviertler spielte am Mittwochvormittag extra anlässlich des Vierfach-Jackpots, der Wiener hatte sein Glück mit der schließlich richtigen Zahlenkombination schon anlässlich des ersten Jackpots des Jahres am 8. Jänner versucht und die Tipps mit einer Laufzeit von sechs Ziehungen versehen.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es sieben Gewinner. Zwei Oberösterreicher, ein Niederösterreicher, ein Wiener, ein Tiroler, ein Steirer und ein "win2day"-User bekommen jeweils rund 34.600 Euro.

Für seinen Joker-Sologewinn erhält ein Niederösterreicher aus dem Weinviertel rund 284.000 Euro.

Die Lotto-Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 25.1.2017:

~ 2 Sechser zu je EUR 3.185.928,30 7 Fünfer+ZZ zu je EUR 34.564,20 164 Fünfer zu je EUR 1.609,40 463 Vierer+ZZ zu je EUR 171,00 9.269 Vierer zu je EUR 47,40 11.963 Dreier+ZZ zu je EUR 16,50 152.450 Dreier zu je EUR 5,20 457.362 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20 ~

Die Gewinnzahlen: 3 7 34 35 36 39 Zusatzzahl: 30