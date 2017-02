Wer hätte das gedacht? Der ehemalige Bahnchef und nunmehrige Bundeskanzler Christian Kern erlebt seine erste Gewinnwarnung nicht als Unternehmensboss, sondern als Politiker. Statt Mitarbeiter und Investoren muss er die Wähler davor warnen, dass der Gewinn bzw. die Performance der Regierung doch nicht so gut ausfallen wird wie ursprünglich geplant. Seit Mai 2016 im Amt, müht sich das Team um Kern mit Themen ab, die zwei frühere Parteichefs im Regierungsprogramm 2013 bis 2018 festgezurrt haben.

Kanzler Kern und sein Vize Reinhold Mitterlehner haben nun ein Zusatzpapier präsentiert, das nichts anderes als eine politische Form der Gewinnwarnung bedeutet. Eine solche impliziert das Auftreten eines Verlustes -der Vorhaben, der Versprechen, der Reformen. Es ist ein unwürdiges Schauspiel, das uns seit Wochen geliefert wird. Ein Minister will das Regierungspapier nicht unterschreiben. Hallo? Wenn einer an seine eigene Regierung nicht glaubt, soll er gehen. Punkt, aus. Partner sein und dauernd streiten, das ermüdet alle. Kein Wunder, dass sich die Menschen nach anderen Parteien und anderen Koalitionen sehnen.



Ein klarer Schnitt von Kern wäre eindeutig die bessere Lösung gewesen, weil an einen Fortbestand dieser Regierung nicht einmal die eigenen Mitglieder glauben.

Aus dem News-Regierungszeugnis, erstellt von Politikexperten, geht hervor: Die Regierung ist bei einem Notenschnitt von 2,66 nicht mal so schlecht, aber sie verkauft ihre Arbeit miserabel - weil sich die Streithanseln gegenseitig nicht den geringsten Erfolg gönnen. Das neue Zusatzprogramm verspricht einige Neuerungen, die aber wieder eher kurz-als mittel-und schon gar nicht langfristig angelegt sind. Förderprämien für Investitionen von März bis Dezember zu beschränken, anstatt sie auf mindestens drei Jahre festzulegen, zeigt wieder einen Hang zur Politbürokratie, die mit dem täglichen Leben eines Unternehmens nicht das Geringste zu tun hat. Damit kann man sich höchstens eine Maschine kaufen, Jobs schafft man dadurch keine.



Kleine Maßnahmen, kleine Wirkung. Die großen Brocken wurden nicht mal angerührt. Warum beschließt die Regierung nicht einfach ein Arbeitszeitgesetz, nachdem die Sozialpartner in den letzten Jahren nichts zustande gebracht haben? Dieses Thema noch einmal an die Kompromissmeister aus der Sozialpartnerschaft zu delegieren, ist schlichtweg verkehrt, der Versuch, die kalte Progression abzuschaffen, ein halber Schmäh und die Sicherheit ein ganz bedeutendes Thema, das durch ein Verbot der Burka in keinster Weise entschärft wird. Haben Sie schon eine Burka-Trägerin in Österreich gesehen? Außer vielleicht in Zell am See oder anderen Tourismusregionen, die mit arabischen Kunden gutes Geld verdienen und nicht umsonst aufschreien. Bevor wir über Burka und Vollverschleierung reden, sollten wir lieber schauen, wie wir die Pflege in den Griff bekommen, die Finanzierung der Pensionen sicherstellen und Arbeitsplätze schaffen.

Übrigens: Das alte Regierungsprogramm sah vor, das staatliche Defizit bis spätestens 2018 auf null zu senken. Davon ist längst keine Rede mehr. Alle zuletzt genannten Maßnahmen laufen darauf hinaus, Geld auszugeben, als gäbe es kein Morgen. Die nächste Gewinnwarnung kommt bestimmt. Eher, als uns lieb ist.