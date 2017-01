Die Zahl der Todesopfer in dem von einer Lawine verschütteten Hotel in Mittelitalien ist auf sieben gestiegen. Am Montagnachmittag wurde die Leiche einer Frau geborgen, berichteten italienische Medien. Die Leiche wurde in einem Raum nahe der Küche des Restaurants gefunden. Am Sonntag war die Leiche eines Mannes lokalisiert worden, die noch geborgen werden muss.

Nach der Bergung der siebenten Leichen sinkt die Zahl der Vermissten auf 22. Aus dem unter Schneemassen begrabenen Hotel gab es seit längerer Zeit kein Lebenszeichen mehr. "Wir haben noch Hoffnungen, dass Menschen am Leben sind", betonte Zivilschutzchef Fabrizio Curcio.