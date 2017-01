Der neue OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz hat sich für eine Ausweitung der OSZE-Beobachtungsmission in der Ostukraine ausgesprochen. Kurz wies am Mittwoch vor Journalisten in Mariupol darauf hin, dass die Beobachtung noch nicht rund um die Uhr stattfindet und die OSZE-Beobachter "noch nicht den vollen Zugang haben".

"Es gibt noch viel Luft nach oben und es gibt noch viel zu tun, wenn ich daran denke, dass der Zeitraum, wo die Beobachtung stattfindet, noch nicht 24 Stunden beträgt, wenn ich daran denke, dass die Beobachter noch nicht den Zugang haben, den sie haben sollten", sagte Kurz in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem ukrainischen Amtskollegen Pawlo Klimkin.

Kurz sprach von "technischen Hilfsmitteln", die eingesetzt werden könnten, um eine Rund-um-die-Uhr-Beobachtung durch die OSZE-Mission sicherzustellen. Am Vortag hatten sich Einheimische im Gespräch mit dem neuen Vorsitzenden der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) darüber beklagt, dass die Feindseligkeiten im Konfliktgebiet immer dann wieder aufflammen, wenn die OSZE-Beobachter nicht präsent seien, so etwa in der Nacht.

Kurz sagte auf ukrainische Journalistenfragen, dass er die Frustration der Bevölkerung durch den Konflikt verstehe. "Man muss aber genauso dazusagen, dass die Situation ohne die Beobachtermission wesentlich schlechter wäre als sie heute ist."

Der OSZE-Vorsitz werde alles tun, damit die aus etwa 700 Militärbeobachtern bestehende Mission ihren Aufgaben bestmöglich nachkommen könne, versicherte Kurz. "Das ist die Basis, um das zu erreichen, was es dringend braucht, nämlich einen Waffenstillstand, der auch wirklich hält. Das kann die Basis sein für weitere Schritte wie die Durchführung von freien und fairen Wahlen, die auch sicher stattfinden kann."

Ein klares Nein kam von Kurz zu einem Abbruch des stockenden Minsker Friedensprozesses. "Die Verhandlungen sollen fortgesetzt werden. Minsk ist die einzige Basis, die wir haben", sagte der Außenminister. "Ich bin mit dem Status Quo alles andere als zufrieden, aber es würde keinen Sinn machen, die Basis, die wir haben, um vielleicht weitere Verbesserungsschritte zu erzielen, jetzt infrage zu stellen."

Kurz dämpfte Erwartungen an einen Durchbruch im Ukraine-Konflikt unter dem österreichischen Vorsitz. "Obwohl ich ein grundsätzlich optimistischer Mensch bin, bin ich mir bewusst, dass es hier keine schnelle Lösung und keinen großen Wurf gibt", sagte der Außenminister. Er werde aber "alles versuchen, Schritt für Schritt ein klein wenig voranzukommen"

"Solange die Situation so ist, wie sie ist", gelte es, zumindest "das Leid der Menschen so gut wie möglich zu lindern", betonte Kurz. Am zweiten und letzten Tag seines Besuchs im Krisengebiet wollte Kurz mehrere von Österreich finanzierte humanitäre Hilfsprojekte besuchen, darunter eine Wasseraufbereitungsanlage und ein Caritas-Ärzteprojekt.

Erst im Dezember hatte die Bundesregierung zwei Millionen Euro für die Ukraine beschlossen. Bereits am Dienstag hatte der Außenminister zerstörte Häuser an der Waffenstillstandslinie besichtigt und sich bei einem Rotkreuz-Vortrag zum Thema Landminen mit der einheimischen Bevölkerung unterhalten.

Kurz war als erster OSZE-Vorsitzender an die faktische Grenze zwischen der Ukraine und den Rebellengebieten gereist. Begleitet vom ukrainischen Außenminister Pawlo Klimkin besuchte er den Grenzübergang Pyschtschewyk bei Mariupol. Der Leiter der Militärbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), Ertugrul Apakan, würdigte den Besuch als "historisch". Der Bürgermeister von Mariupol, Wadim Bojtschenko, dankte Kurz dafür, dass er "keine Angst hatte, eine Stadt so nahe an der Frontlinie zu besuchen".

Kurz hatte betont, dass der Ukraine-Konflikt "Aufmerksamkeit" brauche und eine Priorität des österreichischen OSZE-Vorsitzes sein werde. Schon Mitte Jänner will Kurz seine Vermittlungsbemühungen mit Besuchen in Kiew und Moskau vorantreiben.