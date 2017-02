Nach dem Einkauf schnell mal alle Lebensmittel im Kühlschrank verstauen. Egal wo. Hauptsache, sie sind im Kühlen. Richtig? Falsch! Wir verraten Ihnen, wie Sie Ihren Kühlschrank richtig einräumen, was hier nichts verloren hat und wie man das Gerät am besten reinigt.

Was wohin gehört

Da warme Luft bekanntlich aufsteigt, ist es in den oberen Etagen des Kühlschranks wärmer als in den unteren. Je wärmeempfindlicher also ein Lebensmittel, desto weiter unten sollte es gelagert werden. Die optimale Kühlschranktemperatur liegt übrigens zwischen 4 bis 8 °C, wie "spiegel.de" berichtet.

Oberstes Fach: Marmeladen, Saucen, geräuchertes Fleisch

Marmeladen, Saucen, geräuchertes Fleisch Zweites Fach von oben: Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Topfen

Milchprodukte wie Joghurt, Käse und Topfen Zweites Fach von unten: gekochte Speisen

gekochte Speisen Unterstes Fach: Fleisch, Fisch und Wurstwaren

Fleisch, Fisch und Wurstwaren Gemüsefach: Obst und Gemüse - mit Ausnahmen

© iStockphoto.com Obst und Gemüse wahllos in den Fächern verteilt: SO BITTE NICHT!

Und für die Kühlschranktür gilt ...

Oben: Butter und Eier

Butter und Eier Mitte: geöffnete Tuben, z.B. Senf und Paradeismark, und Gläser, z.B. mit Kren

geöffnete Tuben, z.B. Senf und Paradeismark, und Gläser, z.B. mit Kren Unten: Getränke

Das gehört nicht in den Kühlschrank

© iStockphoto.com

Fruchtgemüse wie Gurken, Paradeiser und Melonen - im Kühlschrank werden sie wässrig

wie Gurken, Paradeiser und Melonen - im Kühlschrank werden sie wässrig Südfrüchte wie Bananen - im Kühlschrank werden sie braun

wie Bananen - im Kühlschrank werden sie braun Erdäpfel - im Kühlschrank werden sie süß

- im Kühlschrank werden sie süß Basilikum

Das darf in den Kühlschrank

© iStockphoto.com

Beeren wie Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren

wie Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren und Erdbeeren Gemüse wie Karfiol, Brokkoli, Erbsen, Karotten, Lauch, Radieschen, Pilze, Spinat, Salat und Spargel

wie Karfiol, Brokkoli, Erbsen, Karotten, Lauch, Radieschen, Pilze, Spinat, Salat und Spargel Gewürzkräuter außer Basilikum

So reinigen Sie den Kühlschrank

© iStockphoto.com

Damit Schmutz und vor allem Keime keine Chance haben, sollte der Kühlschrank alle vier Wochen gereinigt werden. Dafür das Gerät ausschalten, Lebensmittel ausräumen und alle Fächer mit einem sauberen Schwamm, warmem Wasser und Allzweckreiniger gründlich auswischen. Mit Wasser nach- und einem Tuch trockenwischen. Hat sich im Kühlschrank Schimmel ausgebreitet, sollten Sie ihn mit Essig säubern. Danach, wie beschrieben, putzen, trockenwischen - und fertig.