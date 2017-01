Es tut gut, wenn Theater seine Zeit abbildet. Noch besser, wenn es eine messerscharfe Analyse der Gegenwart abgibt wie bei Barbara Frey. Fünf Prosatexte fünf bedeutender Schriftstellerinnen der Gegenwart von Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek bis zu Jenny Erpenbeck verlinkt Frey zu einem kompakten Theaterabend mit einem einem exzellenten Ensemble.

THEMEN:

Ein Innenhof ist tief mit Erde bedeckt, wenige Sessel bohren sich in das lockere Erdreich, im Hintergrund führt ein grauer Eingang in ein imaginäres Haus. Martin Zehetgrubers düstere Bühne sieht aus, als hätte sie die Apokalypse bereits hinter sich, bis Mari auftritt. Die grauen Locken, die dezente Kleidung lassen zunächst auf eine soignierte Dame aus gutem Hause schließen. Dass sie einst auf der Flucht war, als Illegale untertauchen musste, ahnt man beim ersten Anblick nicht. Kirsten Dene führt die Frauenfigur der ungarischen Autorin Terézia Mora in einem atemberaubenden Solo vor. Im Gegensatz dazu schuf Frey mit Sylvie Rohrer und Frida-Lovisa Hamann ein einander kongenial ergänzendes Doppel für Elfriede Jelineks "Frau aus Österreich". Wie Zauberwesen aus einer anderen Dimension tragen sie Jelineks Bestandsaufnahme eines zerfallenden Europas vor.

© APA/BURGTHEATER/GEORG SOULEK Frida-Lovisa Hamann und Sylvie Rohrer

Maria Happel führt virtuos in die gar nicht freundliche Welt von Nino Haratischwilis Putzfrau Marusja. Katharina Lorenz und Catrin Striebeck erzählen von einer neuen Art von Menschenhandel, dem Spenden von Eizellen. Und Frida Lovisa-Hamann zeigt die Ängste einer Frau in Zeiten des Terrors.

Wenn Frey am Ende nach kompakten 90 Minuten Präzisionsarbeit ihre Figuren zum titelgebenden "europäischen Abendmahl" versammelt, hat sie gezeigt, wie einfach es ist, großes gesellschaftspolitisches Theater zu machen.