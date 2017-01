Weltklang aus Chicago

Vor wenigen Tagen war er im Triumph an die Mailänder Scala nach zwölf Jahren Abstinenz zurückgekehrt. Ohne Unterbrechung setzte Riccardo Muti mit seinem Chicago Symphony Orchestra seine Europa-Tournee fort und gab mit zwei fulminanten Orchesterkonzerten den Auftakt für sein musikalisch starkes Jahr in Österreich.

Wahre Maestri verstehen sich nicht nur aufs Musizieren, sondern auch darauf musikalische Werke in idealem Kontext zu stellen und auf ihren Klangkörper abzustimmen, wie Riccardo Muti. In beiden Konzerten mit seinem CSO (Chicago Symphony Orchestra) brachte er den Sound seines Weltorchesters mit optimal auf dessen Stärken abgestimmten Werken. Am Beginn stand Paul Hindemiths Konzertmusik für Streicher und Blechbläser, op. 50. Über Jahrzehnte manifestierte das CSO seinen Weltruhm vor allem durch seine exzellenten Blechbläser. Bei diesem Werk Hindemiths aber, kamen auch die Streicher zum Zug. Wer das Orchester noch in früheren Zeiten gehört hat, würde den Klang nicht wiedererkennen.

© © Todd Rosenberg Photography 2017

Seit 2010 steht Muti dem CSO vor. Wie er mit dem Klangkörper gearbeitet hat, ist unüberhörbar. Mit Edward Elgars elegischer Konzertouvertüre „In the South (Alassio)“, das wie ein Stück, das für die weite Prärie auf einer Hollywood-Leinwand anmutet, wird in Modest Mussorgskis Welt gewechselt. Dessen „Nacht auf dem kahlen Berge“ ist das Vorspielel zu dessen „Bilder einer Ausstellung“, natürlich in der Orchesterfassung von Maurice Ravel. Der Gang durch das Museum wird mit jeder Phrase im besten Wortsinne bildlich vorstellbar. A Tag zwei in Wien steht dem dramaturgisch um nichts nach. Gleich, um welche Epoche es sich handelt, der Maestro erweist sich als idealer Vermittler der Musik seines Landes. Alfredo Catalani galt es zu Beginn des zweiten CSO-Konzertes zu entdecken. Die schwelgerischen, dicht komponierten „Contemplazione“ fordert im Sound von Chicago auf, den italienischen Komponisten zu entdecken. Bei Richard Strauss „Don Juan“ lässt Muti die Virtuosität des Orchesters ausspielen. Tschaikowskys Vierte geriet zum fulminanten Höhepunkt, atemberaubende Pianissimi, überwältigende Tutti zeigten den großen Musikdramatiker Muti und erklärt die Programmierung, die exzellente Solisten wie der Oboist Alex Klein, der Englischhornist Scott Hostetler wie die restlichen Holzbläser und eine formidable Horngruppe ideal umsetzen.

© © Todd Rosenberg Photography 2017

Mit Verdi ließ er beide Abende enden, den ersten mit dessen „Sizilianischer Vesper“, den Schlusspunkt setzte die Orchesterfassung des „Va pensiero“ aus „Nabucco“.

© © Todd Rosenberg Photography 2017

Mit Verdi setzt Muti sein Wirken in Österreich fort. Bei den Salzburger Festspielen folgt „Aida“ in spannender Konstellation: Anna Netrebko debütiert in der Titelpartie, und die iranische Künstlerin Shirin Nessat inszeniert.

© © Todd Rosenberg Photography 2017

Das Neujahrskonzert mit den Wiener Philharmonikern schließt den Reigen.