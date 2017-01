Möge ich mich nur irren und Donald Trump ein großartiger Präsident werden. Einer, der der Welt mehr Frieden bringt, jeglichen Streit mit Moskau beilegt, den IS und mit ihm den islamistischen Terror besiegt und Amerikas Vergessenen Würde und Wohlstand zurückgibt. Oder zumindest die Hälfte all dessen. Denn spätestens seit Obama wissen wir, dass die Heilsbringer von gestern oft die gescheiterten Helden von heute sind. Nach acht Jahren trat ein begnadeter Entertainer ab, ein glanzvoller Redner, ein von der Wirklichkeit geradegerichteter Visionär. Hat Obama Pech, tilgt Trump selbst seine wenigen Errungenschaften wie die Gesundheitsreform, das Klimaabkommen und den Atomdeal mit dem Iran. Kommt es für Obama schlimmer, zeigt Trump ihm gar, wie er dessen größtes Versagen -und das liegt in Obamas Außenpolitik -zum Besseren korrigiert.



Wahrscheinlicher aber bleibt, dass Obama Glück und der Rest der Welt Pech hat: Je desaströser die Präsidentschaft Trumps ausfällt, desto glänzender werden die Obama-Jahre im Rückblick wirken. Grund für diese Annahme gibt es genug. Denn der am Freitag vereidigte 45. US-Präsident ist nicht bloß Ausdruck für einen radikalen Systembruch und den Beginn einer neuen Weltordnung. Er ist auch eine Person, die im Verdacht steht, ein ruchloser, selbstgerechter, lügender, den Rechtsstaat verachtender, autoritär denkender Soziopath zu sein. Unstetig, unberechenbar, eigentlich untragbar.

Was aber wird aus uns, aus Europa? Weder wäre Trumps Scheitern unser Gewinn noch sein Erfolg für Europa ein allzu großer Vorteil. Gelingt es ihm, die USA wirtschaftlich abzuschotten und Zollwände hochzufahren, verliert gerade Europas Exportindustrie massiv. Militärisch ist Europa nicht existent, politisch ist es gespalten, ökonomisch angeschlagen. Auch wenn wir es nicht gern hören, zeigt sich jetzt drastisch, in welcher Abhängigkeit wir zu Amerika stehen. Und wie ratlos in Brüssel Weltpolitik betrieben wird.



Wo ist die unabhängige und ausschließlich von eigenen Interessen bestimmte Position der EU zu Putin, zu Erdoğan, zu Assad? Wenn sich die drei mit Trump -zumindest anfänglich - verstehen, schafft das eine neue Weltordnung. Und Europa lässt in der Zwischenzeit gemächlich ein Jahr verstreichen, um zu sehen, wer in Frankreich Präsident und später in Deutschland Kanzler wird? Wie fatal. Gut, wir mögen Trump nicht trauen, ihn aufgrund seiner zuvor beschriebenen Defizite auch ablehnen, aber eine von eigenen Prioritäten getriebene, einige Politik ersetzt beides nicht. Denn egal ob Trump scheitert oder gewinnt, die Konsequenzen davon bekommt Europa zu spüren. Bis es so weit ist, könnten wir uns das leisten, was bisher fast als Luxus galt: eine eigene Weltsicht.