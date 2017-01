Die "Schweriner Volkszeitung" (SVZ) gehört wahrscheinlich nicht zur Standardlektüre des OMV-Managements. Sollte sie aber. Das norddeutsche Blatt berichtet nämlich ausführlich über die Gerichtsverhandlungen in einer Korruptionsaffäre, die massiven Österreich-Bezug hat. Und was dort vor Gericht bisher ausgesagt wurde, sollte bei der OMV in Wien eigentlich zu hektischer Betriebsamkeit führen.



Im Prozess geht es um Christina W., die jahrelang -quasi als Privatagentin -in Österreich unterwegs war und für diverse Auftraggeber unter anderem Informationen besorgt haben soll. W. wiederum soll einen Teil ihrer sechsstelligen Einkünfte an einen deutschen Kriminalbeamten für Subtätigkeiten weitergegeben haben. Eine dieser Nebenbeschäftigungen war offenbar die Erstellung eines Sicherheitskonzepts für die OMV in Rumänien und für den persönlichen Schutz eines OMV-Managers unter der Bezeichnung "Projekt Scout". Laut einem früheren "Kurier"-Bericht erhielt die Privatagentin diesen Auftrag 2008. Die Bezahlung sei über eine Anwaltskanzlei abgewickelt worden. Wie Journalist Andreas Frost für die SVZ Ende November aus dem Gerichtssaal berichtete, erhielt der deutsche Beamte von der OMV -indirekt -rund 150.000 Euro. Dabei erzählte der Konzeptersteller vor Gericht: "Ich war total unbeleckt auf diesem Gebiet." Nachdem der Angeklagte ein paar Details geschildert hatte, meinte der Richter: "Darauf wäre ich als Ölfirmenvorstand auch von allein gekommen." Der Angeklagte stimmte zu: "Das habe ich auch gedacht, aber so war das." Der zuständige OMV-Manager sei "ein Fachidiot" gewesen und habe von Sicherheit keine Ahnung gehabt.



Weshalb hat die OMV für so etwas bezahlt? News fragte nach, ob man Schritte setzen werde, um das Geld zurückzubekommen. Die OMV wollte aber wegen "laufender Ermittlungen bzw. Verfahren" keinen Kommentar abgeben. Vielleicht arbeitet man ja im Hintergrund an der Geldrückholung. Gut wäre es. Die OMV gehört schließlich zum Teil den Steuerzahlern.