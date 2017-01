Man muss wohl Sozialdemokrat sein, um die Begeisterung zu begreifen. Ausgelöst wird sie von einem Mann, dem bescheidenes Charisma beschieden ist: Martin Schulz. Seines Zeichens langjähriger Präsident des EU-Parlaments. Von Silvio Berlusconi einst als "KZ-Wärter" verunglimpft, fiel es Schulz schwer, eine breite Öffentlichkeit in seinen Bann zu ziehen. Und plötzlich ist er die letzte Hoffnung für Deutschlands SPD, deren Kanzlerkandidat und damit so etwas wie die Alternative zu Merkel.

In Berlins Innenpolitik ein unbeschriebenes Blatt, wird ihm eher zugetraut, bei der Wahl im Herbst glaubwürdig für eine Abkehr von der großen Koalition zu stehen. Schulz' Biografie lässt gestandenen Genossen das Herz aufgehen. Einer, der sich von unten hochkämpfte, Buchhändler und Bürgermeister einer Kleinstadt war. Der mit dem Alkohol Probleme hatte, an Selbstmord dachte, im Leben fiel und sich wieder aufrappelte. Der zum Autodidakten wurde. Ein blendender Redner, im Bierzelt wie auf den Bühnen der Weltpolitik. Einer, der seiner Wählerschaft in einfachen Worten erklären kann, was falsch läuft und wie er es richtet. Ist er der Retter der SPD? In Umfragen steht diese bei zwanzig Prozent. Volkspartei, das war einmal. Die Genossen sind aus der Bahn geraten, haben sich erst der Mittäterschaft an neoliberalen Experimenten schuldig gemacht. Später verloren sie in der Flüchtlingskrise das Gespür für Sorgen und Ängste, ja die Lebensrealität ihrer Wähler.

"Es rettet uns kein höh'res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun!" Auch bei diesem Satz geht Genossen das Herz auf. Stammt er doch aus der "Internationale", dem Kampflied der Arbeiterschaft. Die fand aber zuletzt ihr Seelenheil immer seltener in der Sozialdemokratie. Dabei wären deren große Themen gefragter denn je. Solidarität und Gerechtigkeit, Ausgleich in einer Gesellschaft der Extreme. Dass sowohl Merkel als auch Populisten von links wie rechts diese Werte bei Wählern mitunter glaubwürdiger besetzen, muss jeden Sozialdemokraten beschämen.

Schulz hat dank seiner Biografie und seines Instinkts eine Chance, den Abstieg der SPD zu stoppen. Leicht wird es nicht. Denn seine Gegner werden ihn als Personifizierung einer abgehobenen EU-Elite brandmarken. Gegen Merkel den wackeren Gerechtigkeitskämpfer zu geben, erschwert seine magere Bilanz in Brüssel. Wo war er, als es gegen gierige Konzerne und Banken ging? Wo stand er, als ein Rettungspaket ums andere beschlossen wurde? Vermutlich ohnedies auf der richtigen Seite, doch bewirkt hat es wenig. Die Tragik der deutschen Sozialdemokraten besteht darin, dass es wohl wirklich ein höh'res Wesen braucht, um Kanzler zu werden.

Was meinen Sie? Schreiben Sie mir bitte: lehermayr.christoph@news.at