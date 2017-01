Seit Samstag 7.00 Uhr früh wird von Regierungsvertretern wieder über das Regierungsprogramm für die restliche Legislaturperiode bis Herbst 2018 verhandelt. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern erwartet Anfang nächster Woche Ergebnisse, Vizekanzler und ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner sieht die Gespräche in der "Zielgeraden". Dort warten auf die Koalition einige Stolpersteine:

Sicherheit:

Während sich SPÖ und ÖVP seit Mittwoch bei der Ausweitung der Videoüberwachung, Fußfesseln für "Gefährder" und verstärkten Grenzkontrollen durch Soldaten näher gekommen sind, blieb die Frage der Obergrenze für Flüchtlinge bis zuletzt offen. Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will die Obergrenze von 35.000 auf 17.000 Asylverfahren reduzieren. Die SPÖ möchte die Zahl der Migranten zwar ebenfalls weiter senken, hält aber wenig von einer konkreten Zahl. Bundeskanzler Kern forderte von Sobotka zuletzt konkrete Maßnahmenvorschläge, wie die Zahl der Flüchtlinge deutlich reduziert werden kann. "Der Innenminister muss hier auch einen Beitrag leisten", meinte Kern. Wie weit man sich in dieser offenen Frage bei einer Verhandlungsrunde zwischen Innenminister Sobotka und Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil (SPÖ) Samstagfrüh annähern konnte, war vorerst unklar. Zu inhaltlichen Details gibt es seit Tagen ein Stillhalteabkommen unter den Koalitionspartnern.

Arbeit und Wirtschaft:

Beim Themenkreis Arbeit und Wirtschaft sorgte zuletzt vor allem die von der SPÖ gewünschte Beschäftigungsgarantie für ältere, über 50-jährige Arbeitnehmer bzw. Jobsuchende für Diskussionsbedarf. Laut den Verhandlern handelt es sich vor allem um eine Frage der Finanzierung. Die ÖVP weist etwa auf die hohen Kosten hin, die auf mehrere hundert Mio. Euro geschätzt werden, die SPÖ will Ältere mit Förderprogrammen gezielt unterstützen.

Verwirrung um Zuständigkeiten und Kompetenzen herrscht bei den Themen Arbeitszeitflexibilisierung und Mindestlohn. SPÖ und ÖVP sind sich grundsätzlich einig, die Arbeitszeit zu flexibilisieren und den 12-Stunden-Tag inklusive längerer Freizeitblöcke zu ermöglichen. Kerns Plan A sieht darüber hinaus einen Mindestlohn von 1.500 Euro vor. Beiden Themenkomplexe fallen quasi als wohlerworbenes Recht in die Zuständigkeit der Sozialpartner und wurden bei einem Treffen mit Wirtschaftskammerpräsident Christoph Leitl (ÖVP) und ÖGB-Chef Erich Foglar (SPÖ) an diese ausgelagert. Bis Ende Juni sollen die Sozialpartner Modelle vorlegen. Ob an der kurzen Leine und unter Führung und Vorgabe durch die Regierung, wie es Vizekanzler Mitterlehner andeutete oder in Eigenregie der Sozialpartner, die die Regierung zuletzt bei ihren ambitionierten Plänen zur Reform der Gewerbeordnung eingebremst und zurückgestutzt hatte, sorgt offenbar für Diskussionen. "Die Regierung will, dass wir bezüglich Arbeitszeit und bezüglich Mindestlöhne Vorschläge machen, die werden wir machen und dann kann die Regierung damit umgehen", meinte Leitl dazu bei einem gemeinsamen Auftritt mit Foglar in der "Zeit im Bild 2". Auch Foglar wies auf die "jahrzehntelange Erfahrung" der Sozialpartner und ein "seit Jahrzehnten sehr gutes bewährtes System" bei Arbeitszeit und Lohnpolitik hin.

Gesamtpaket:

Größter Stolperstein auf dem Weg zu einer Einigung zwischen SPÖ und ÖVP dürften aber Kosten und Finanzierung des Gesamtpakets sein. Finanzminister Hans Jörg Schelling mahnte bereits im Vorfeld der Gespräche Budgetdisziplin ein, während die SPÖ darauf hinwies, dass etwa durch Einsparungen in der Verwaltung sehr wohl der nötige Spielraum geschaffen werden könne.

Auch psychologische Fallstricke liegen noch vor den Verhandlern. Aufhorchen ließ etwa Kanzler Kern mit seiner Vorgabe, dass "alle Minister von beiden Parteien" die Vereinbarung von SPÖ und ÖVP unterschreiben müssen, ein Signal des Misstrauens in Richtung der ÖVP-Ministerriege. Kerns Vorgabe erinnert an den Jänner 2000: Damals hatte die ÖVP unter Wolfgang Schüssel gefordert, dass der von SPÖ und ÖVP verhandelte Koalitionspakt auch von SPÖ-Klubobmann Peter Kostelka, für den Kern als Pressesprecher tätig war, sowie SPÖ-Gewerkschafter und Metallerchef Rudolf Nürnberger unterschrieben werden muss. Die SPÖ hatte dies als gezielte Provokation gesehen. Es sei der Sache "nicht dienlich, wenn man meint, dass die Unterschrift des Parteivorsitzenden nicht Gewicht hätte", hatte der damalige Bundeskanzler und SPÖ-Chef Viktor Klima gemeint. Die Koalitionsgespräche waren in der Folge geplatzt, Schüssel machte Schwarz-Blau und wurde Bundeskanzler.