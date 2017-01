Die Regierungsspitzen haben am Mittwoch kurz vor Mittag das Gespräch über die Adaptierung des Regierungsprogramms im Bundeskanzleramt aufgenommen. Für ein Statement stellte sich davor nur SPÖ-Klubchef Andreas Schieder den Journalisten. Er betonte, dass 2017 zum Arbeiten genutzt werden soll.

Das heurige Jahr solle zum Arbeiten und für Umsetzungen genutzt werden. Es gehe darum, einen konkreten Zeitplan "einzutüten" und nicht nur Lippenbekenntnisse und Überschriften zu produzieren, erklärte Schieder. Angesprochen auf das Ultimatum von Bundeskanzler Christian Kern, meinte der Klubchef, er sei am Dienstag nicht dabei gewesen, es sei aber richtig, dass in den nächsten Tagen über Details gesprochen werden soll. Die Regierungskoalition solle sich gemeinsam hinsetzen und Maßnahmen abmachen. "Wenn man will, gelingt das bis Freitag gut", so Schieder. Was passiert, wenn es nicht gelingen sollte, wollte der SPÖ-Politiker nicht kommentieren. "Ich bin kein 'wenn nicht'."

"Keine unverrückbaren Positionen"

Gefragt, wie lange das heutige Gespräch dauern werde, meinte Schieder lediglich, sein nächster offizieller Termin sei die Angelobung des Bundespräsidenten am Donnerstag, alles andere sei verschiebbar. Wichtig sei aus seiner Sicht nun ein Beschäftigungspaket für Ältere ab 50, schnellere Genehmigungen, das Start-Up-Paket sowie im Bereich Bildung die Autonomie und beim Integrationspaket Deutsch und Werte ab dem ersten Tag. Das alles soll jetzt besprochen werden, es gebe "keine unverrückbaren Positionen", meinte der Klubchef.

Auf die Frage, warum die Situation gestern eskaliert sei, meine Schieder: "Fragen's mich was Leichteres." Abermals betonte der SPÖ-Klubobmann, man solle nicht nur "schöne Papierln produzieren", es brauche einen konkreten Arbeitsplan und damit solle man jetzt ordentlich anfangen.

» Ich halte gar nix von Neuwahlen. Ich bin fürs Gelingen zuständig. «

Ob er an Neuwahlen glaube, beantwortete Schieder folgendermaßen: "Ich glaube, dass der SK Rapid Meister wird." Der Klubchef hofft auf Wahlen 2018. "Ich halte gar nix von Neuwahlen." Zudem bezeichnete er sich als Optimist: "Ich bin fürs Gelingen zuständig." Inhaltlich betonte Schieder noch, es brauche eine nachhaltige Finanzierung des Pflegesystems und dafür habe die SPÖ konkrete Vorschläge gemacht, ebenso wie man die Bildung verbessern kann.

Schelling: Keine Neuwahlen

Die ÖVP-Seite war bei den Verhandlungen von Vizekanzler Reinhold Mitterlehner, Finanzminister Hans Jörg Schelling sowie Staatssekretär und Regierungskoordinator Harald Mahrer vertreten. Alle drei fuhren aber direkt ins Bundeskanzleramt, es gab zunächst keine Statements. Schelling meinte am Mittwoch am Rande der Verhandlungen über das Regierungsprogramm beim Verlassen des Kanzleramts auf die Frage, ob es Neuwahlen gebe, knapp: "Nein." Das Gespräch sei "gut, wie immer", gelaufen, sagte der Finanzminister gegenüber Journalisten. Ob der Verhandlungstermin bereits beendet ist, war gegen 13.15 Uhr nicht bekannt.

Strache fordert rasche Neuwahlen

FPÖ-Parteichef Heinz-Christian Strache fordert wegen des jüngsten Regierungskrachs rasche Neuwahlen. "Rot und Schwarz belauern sich nur mehr gegenseitig und richten sich über die Medien grobe Unfreundlichkeiten aus", so Strache am Mittwoch in einer Aussendung. Dabei bleibe die Arbeit für Österreich und seine Menschen auf der Strecke.

» Diese Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt und vernachlässigt darüber unser Land. «

"Diese Regierung ist nur mit sich selbst beschäftigt und vernachlässigt darüber unser Land. Von einem wie auch immer gearteten Neustart kann nicht einmal ansatzweise die Rede sein", meinte der FPÖ-Chef. Die Koalition sei "nach zehn Jahren gemeinsamen unverantwortlichen Handelns am Ende angelangt, der einzige echte Neustart wären Neuwahlen", erklärte Strache.

Grüne werfen Regierung Arbeitsverweigerung vor

Die Grünen werfen SPÖ und ÖVP nach den aktuellen Verwerfungen in der Regierung Arbeitsverweigerung vor. "Bei mir löst das hohe Irritation und Kritik aus", sagte Grünen-Chefin Eva Glawischnig am Mittwoch zur APA. "Das ist alles nur mehr Inszenierung und Außenarbeit, aber keine Sacharbeit. Das ist auch mein Vorwurf an Christian Kern", meinte Glawischnig in Richtung des Bundeskanzlers und SPÖ-Chefs.

» Das Parlament ist de facto lahmgelegt. «

Seit der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember hätte für die Regierung "die Chance bestanden, ernsthaft in einen Arbeitsmodus zu kommen", erklärte die Grüne Bundessprecherin. "Das hat man nicht geschafft." Im Gegenteil. Von neuer Kultur oder neuem Stil sei "bisher nichts spürbar". Das gelte auch für die Arbeit im Parlament und die Zusammenarbeit mit der Opposition. "Das Parlament ist de facto lahmgelegt", sagte Glawischnig, und für die Plenarsitzungen in der kommenden Woche gebe es so gut wie keine Themen.

Vorschläge der Oppositionsparteien würden von der Regierung generell abgelehnt. Das hätte sich gerade wieder im Verfassungsausschuss des Parlaments gezeigt. "Eine Offenbarung - Null Beweglichkeit, keine Lösungen, man lässt das Parlament nicht arbeiten", so Glawischnig. "Wenn es sich nicht vermeiden lässt, sind Neuwahlen ohnehin unausweichlich. Aber das ist nicht im Sinne der Bevölkerung."

Neuwahl theoretisch ab 30. April möglich

Sollte es die Koalition eilig haben mit der "Scheidung", könnte - mit Sondersitzungen - der Nationalrat theoretisch schon am 30. April gewählt werden. Das ist aber unwahrscheinlich, wäre dies doch (mit dem 1. Mai) ein langes Wochenende. Alle nachfolgenden Termine gehen sich bequem aus, wahrscheinlich wäre der 21. Mai. Nächste Woche tagt das Plenum, da könnte die Neuwahl gleich beschlossen werden.

Wie viel Zeit zwischen Neuwahlbeschluss und Wahltermin liegen muss, ist nur für einen Teil im Gesetz fixiert: Laut Nationalratswahlordnung muss der Stichtag 82 Tage vor der Wahl angesetzt werden. Damit ist sichergestellt, dass die Wahlbehörden genug Zeit für die Vorbereitung haben. Zumindest einen Tag vor dem Stichtag muss der Wahltermin im Bundesgesetzblatt ausgeschrieben werden - und wie lang das "Gesetzgebungsverfahren" dafür beträgt, kann man nicht genau beziffern. Das ist abhängig davon, "wie groß die Bereitschaft ist, mit diversen Sondersitzungen den Weg zu raschen Neuwahlen zu ebenen", erläuterte Robert Stein, Leiter der Wahlabteilung im Innenministerium, der APA.