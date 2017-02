Ein Stück als Albtraumszenario: In Daniel Kehlmanns "Heilig Abend" gerät eine Professorin in die Maschinerie des Überwachungsstaats. Vor der Uraufführung im Theater in der Josefstadt spricht Kehlmann über Terror, Religion und seine Verachtung der neuen Medien

In Ihrem Stück the matisieren Sie die totale staatliche Über wachung. Beunruhigt Sie die?

Natürlich, und es fasziniert mich auch als Schriftsteller. Deswegen wollte ich darüber schreiben. Ich habe mich auch gefragt: Was kann man künstlerisch damit anfangen?

Jede Seite, jeder Satz, den man im Internet schreibt, kann jederzeit verfolgt werden. Es reicht schon, wenn man nach Flugverbindungen sucht: Durch Algorithmen wird eine Bewegung auf dem Gerät ausgelöst und egal welche Internetseite man anklickt, es erscheint Werbung für bestimmte Städte oder Fluglinien. Zeigt das nicht, dass man ständig unter Beobachtung ist?

Ja, und wie Sie richtig sagen: Man ist unter Beobachtung nicht durch Personen, sondern durch Algorithmen. Plötzlich wird einem etwa die Einreise verweigert, und es gibt keinen Menschen, bei dem man persönlich dagegen protestieren konnte. Das ist sogar noch schlimmer als die "alte" Form der Überwachung, weil es so unpersönlich ist und befreit von menschlicher Einflussnahme.

Sind Sie womöglich deshalb, anders als viele Ihrer Kollegen, weder auf Facebook noch auf Twitter? Wollen Sie damit die Gefahr ständiger Beobachtung einschränken?

Ich finde einfach, dass soziale Medien zu viel Zeit fressen und suchtgefährdend sind, und ich weiß nicht, was ich damit gewinnen könnte - außer Zeitverlust.

Sie schildern ein Verhör. Thomas, der Polizist, erklärt der verdächtigen Philosophieprofessorin Judith: "Paris hat alles geändert." Was haben die Anschläge in Paris für Sie verändert? Was haben sie in der Welt verändert?

Die Bedrohungslage hat sich geändert. Das ist natürlich Figurenrede, Thomas als Polizist muss es so sehen, aber es ist schon auch wahr, dass die Paris- Anschläge in einer Weise brutal und fürchterlich waren, wie man es noch zwei Jahre vorher kaum für möglich gehalten hätte.

» Snowden ist ein hochintelligenter Mann, der Heldenhafts getan hat «

Stimmt es, dass Sie zur Zeit der Anschläge auf die Satirezeitschrift "Charlie Hebdo" in Paris waren?

Ich war ein paar Tage nach dem "Charlie Hebdo"-Anschlag in Paris, der Schock war noch überall zu fühlen, die ganze Stadt war in einer Erstarrung des Schreckens. Und ich natürlich auch.

In Ihrem Kommentar zum Stück schreiben Sie, dass die Aufdeckungen Edward Snowdens ein Antrieb waren, das Stück zu schreiben. Wie stehen Sie zur Person Snowden?

Ich halte ihn für einen hochintelligenten Mann, der etwas Heldenhaftes getan hat. Es ist sehr schade, dass Obama ihn nicht an seinem letzten Tag im Amt begnadigt hat.

Die Welt braucht also Whistleblower?

Oh ja, sie braucht sie dringend!

Auch unter Intellektuellen mehren sich die Vorbehalte gegen den Islam, was die Unterdrückung der Frauen und die Einschränkung der Freiheit betrifft. Soll man das in unserer westlichen Gesellschaft tolerieren?

Nein, soll man nicht. Ich glaube an die Werte der Aufklärung - die Freiheit anderer ist nicht aus religiösen Gründen einzuschränken, und wenn jemand das will, so hat der Staat nicht die Religion zu schützen, sondern die Menschen vor der Religion.

Ist denn der Islam durch die Zuwanderung und die Flüchtlingsbewegung zur Bedrohung geworden?

Auf die Gefahr, hier eine Phrase zu wiederholen: Der Islam selbst ist keine Bedrohung, der Terrorismus ist die Bedrohung. Aber natürlich glaube ich, dass eine Welt ohne Religionen eine bessere Welt wäre.

© First Lukas Beck

Provoziert die Wahl Donald Trumps nicht eine stärkere Bedrohung durch den islamistischem Terror?

Ganz sicher. Ich habe die größte Angst vor dem Moment, da es in den USA wieder einen großen Anschlag geben wird und Donald Trump das ausnützt, um nach der ganzen, nicht mehr durch demokratische Institutionen eingeschränkten Macht zu greifen.

Wie beurteilen Sie überhaupt Trumps Wahl?

Wahrscheinlich die größte Katastrophe seit dem Zweiten Weltkrieg. Sicher die größte amerikanische Katastrophe seit Vietnam, viel schlimmer als der 11. September. Ich hoffe, ich habe unrecht, aber das ist im Augenblick meine Einschätzung.

» Ich glaube, dass eine Welt ohne Religionen eine bessere Welt wäre «

Wobei Sie temporär in New York leben. Nach Trumps Wahlsieg sprachen viele Intellektuelle vom Auswandern. Bleiben Sie selbst in Amerika?

Ich bin ja ohnehin nur für eine beschränkte Zeit in New York, und erst mal werde ich bestimmt noch bleiben, allen Fluchtinstinkten zum Trotz, um mitanzusehen, was jetzt geschieht. Zeugnis ablegen, das ist ja auch eine Aufgabe des Schriftstellers.

Ihr Stück "Heilig Abend" spielt in Echtzeit, eineinhalb Stunden vor Mitternacht. In Ihrem Kommentar zum Stück schreiben Sie, dass der Film "High Noon" eine Art Vorbild war. Erzielt ein Spiel in Echtzeit ein höheres Maß an Authentizität?

Auf jeden Fall ein höheres Maß an dramatischer Zuspitzung - man entkommt der Situation nicht. Die klassischen griechischen Tragödien haben ja auch keine Zeitsprünge -man merkt es nur nicht, weil keine Uhr auf der Bühne ist.

Und wie bestimmt die Zeit das Schreiben? Ist das Zeitmaß eher Hilfe oder Last?

Wie immer: beides. Wenn man die Zeit auf seine Seite bringt, hilft sie einem.

Sie haben einmal "Die Maske des Zorro" als den von Ihnen am meisten geschätzten Film angegeben. Fühlen Sie sich solchen Vergelterfiguren womöglich verwandt?

Habe ich das wirklich gesagt? Das muss ein Scherz gewesen sein. Ich glaube, ich habe den Film gar nicht gesehen.

Aber gibt es jemanden, an dem Sie Rache üben wollen? Und wofür?

Nein, Rachebedürfnis ist eine der niedrigsten menschlichen Regungen, und man muss ihr unbedingt widerstehen.

Daniel Kehlmann

wurde 1975 als Sohn des österreichischen Regisseurs Michael Kehlmann und der Schauspielerin Dagmar Mettler in München geboren. Nach dem Philosophie-und Germanistikstudium begann seine literarische Karriere: "Ich und Kaminski", vor allem aber "Die Vermessung der Welt" machten ihn zu einem Protagonisten der neuesten deutschsprachigen Literaturgeschichte.

Ein Albtraum in Echtzeit

Eineinhalb Stunden noch, dann ist der 24. Dezember hinüber. Doch auf den Kriminalisten Thomas, den "Mann mittleren Alters", wartet Arbeit: Soeben haben Polizisten die Philosophieprofessorin Judith aus dem Taxi geholt, und jetzt geht es in dem klaustrophobischen Verhörzimmer zur Sache. Die Professorin hat auf ihrem privaten Computer das Bekennerschreiben zu einem weihnachtlichen Terroranschlag verfasst. Sie versichert, es handle sich bloß um eine Unterlage zum Seminar "Historische Strukturen der Gewalt"; doch ihr geschiedener Mann hat sie belastet, um einen möglicherweise begründeteren Verdacht von sich abzulenken.

Kafka und der Terror

Als habe Franz Kafka einen Kommentar zur aktuellen Bedrohungsparanoia verfasst, entwirft Daniel Kehlmann im Zweipersonenstück "Heilig Abend" das Szenario umfassender Überwachung: Judiths Leben ist ein offenes Buch, ihre Kindheit ist ebenso detailfreudig erfasst wie der jugendliche Ausbruch nach Südamerika, das Scheitern der Ehe und ihre aktuellen sexuellen Aktivitäten. Die Bürgerrechte sind offenbar außer Kraft, doch Judith ist nicht unbewaffnet: Sie destabilisiert die gesellschaftlichen Gewissheiten des Verhörenden und verstrickt ihn in ein Gespräch über sein eigenes Lebensunglück.

Kehlmanns Heimat

Die Josefstadt investiert ihr Bestes: Direktor Herbert Föttinger, der Daniel Kehlmann mit seinem dramatischen Œuvre an das Haus binden konnte, inszeniert selbst. Maria Köstlinger und Bernhard Schir entrollen den Albtraum in Echtzeit: Dritter Protagonist ist die Wanduhr.

Die Premiere von "Heilig Abend" ist am 2. Februar.