Kälterekorde weltweit

Extreme Minustemperaturen in Sibirien sind im Winter keine Seltenheit. Doch auch an anderen Orten kann es sehr eisig werden, wie die aktuellen Kälterekorde zeigen. In Österreich ist die extreme Kälte indes vorbei.

Afrika: Im marokkanischen Ifrane herrschten am 11. Februar 1935 minus 23,9 Grad. Die Stadt liegt im Mittleren Atlas-Gebirge rund 60 Kilometer südlich der Königsstadt Fes.

Antarktis: Der weltweit tiefste Temperatur wurde am 21. Juli 1983 an der russischen Polarstation "Wostok" gemessen. Auf 3.420 Metern Höhe zeigte das Thermometer minus 89,2 Grad.

Asien: Der Kälterekord von minus 67,8 Grad wurde gleich dreimal in Sibirien gemessen: am 5. und 7. Februar 1892 in Werchojansk und am 6. Februar 1933 in 600 Kilometer südöstlich gelegenen Oimjakon. Die beiden russischen Orte sind die kältesten außerhalb der Antarktis.

Europa: Zählt man das dänische Außengebiet Grönland mit zum Kontinent, dann ist es dort am 9. Jänner 1954 mit minus 66,1 Grad an der Wetterstation North Ice am kältesten. In Kontinentaleuropa zeigte das Thermometer im russischen Ust-Schtschuger im Ural-Vorland am 31. Dezember 1978 minus 58,1 Grad.

Nordamerika: Im Westen Kanadas an der Grenze zum US-Bundesstaat Alaska liegt Snag - dort mussten die Menschen am 3. Februar 1947 bei minus 63 Grad ausharren.

Südamerika: In Sarmiento auf dem argentinischen Teil der Insel Feuerland herrschten am 1. Juni 1907 minus 32,8 Grad.

Ozeanien: Minus 25,6 Grad wurden am 17. Juli 1903 in Ranfurly auf der Südinsel Neuseelands gemessen.

Österreich: Extreme Kälte ist vorbei

Die extreme Kälte der vergangenen Tage ist in Österreich vorbei. In Tannheim in Tirol und Radstadt in Salzburg, wo in der Nacht auf Samstag auf minus 26 Grad gemessen wurden, herrschten in der Nacht auf Sonntag mit minus 4,9 und minus 10,9 Grad vergleichsweise milde Temperaturen.

Abgesehen von den "Dreitausendern" Sonnblick und Brunnenkogel, auf deren Gipfel die ZAMG mit 17 Grad minus die Tiefstwerte der vergangenen Nacht registrierte, war die Kärntner Bezirksstadt Hermagor mit minus 14,8 Grad der Kältepol Österreichs. Dann folgten laut ZAMG-Messungen Mönichkirchen in Niederösterreich mit minus 13,7 und Weitensfeld in Kärnten mit 13,6 Grad.

Auch in Salzburg - zwei Nächte in Folge kälteste Landeshauptstadt mit einem Tiefstwert von 18 Grad minus - sind die Temperaturen kräftig gestiegen: in der vergangenen Nacht auf knapp acht Grad minus.

Dafür fiel in den Salzburger Gebirgsgauen und im angrenzenden Bezirk Kitzbühel in Tirol der meiste Schnee: Bis 7.00 Uhr früh registrierte die ZAMG einen Viertelmeter Neuschnee in Fieberbrunn und jeweils 20 Zentimeter in Krimml und Badgastein. Gut 20 Zentimeter Schnee fielen auch in Lunz in Niederösterreich.