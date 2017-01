Österreichs Gastroszene profitiert vom Brexit - wer hätte das gedacht? Jamie Oliver, der nach dem EU-Ausstiegsvoting der Briten angekündigt hat, Lokale in seiner Heimat zu schließen, hält Wort und orientiert sich nun anderweitig um. Schon im Frühjahr soll er ein Deli am Flughafen Wien-Schwechat eröffnen.

Jamie Oliver ist nicht nur TV-Koch, Buchautor und Foodaktivist, der Brite betreibt auch zahlreiche Restaurants wie das "Diner" in London oder das "Fifteen" in Amsterdam. Gerade in seiner Heimat hat der Starkoch in den letzten Jahren eine ganze Schar von Lokalen eröffnet - von denen nun einige wieder schließen. "Jamie's Italian" sperrte bereits in den vergangenen Tagen zu, fünf weitere Restaurants werden bis Ende März ebenfalls geschlossen. Die Entscheidung fällte Oliver im Zuge des Brexit-Votings seiner Landsleute und kündigte zeitgleich an, sich kulinarisch anderorts neu zu orientieren.

Zu den ersten dieser neuen Orte dürfte Österreich gehören. Wie Falstaff berichtet, soll Oliver bereits im Frühjahr dieses Jahres am Flughafen Wien-Schwechat eröffnen. Der kolportierte Plan wurde zwar vom Flughafen noch nicht offiziell bestätigt, die Info soll aber im Zuge des Bewerbung des neuen Standorts "Jamie's Deli" am Düsseldorfer Flughafen (Eröffnung am 11. Februar) durchgesickert sein.

Die APA meldet zudem, dass der britische Starkoch in Wien auf Partnersuche für seine mediterrane Restaurantlinie wäre. Dies würde zu dem Vorgehen in Düsseldorf passen. Dort wird nach dem Flughafen-Opening im Sommer ein "Jamie's Italian" eröffnen. Die deutschen Lokale setzt Oliver mit Franchisenehmern um, fünf bis sechs weitere Restaurants sollen in Deutschland bis 2019 aufsperren.