Das „Horrorjahr 2016“ neigt sich dem Ende zu. Was bleibt, ist ein fahler Nachgeschmack. Der äußert sich auch in den Jahresrückblicken diverser Zeitungen. Diese tragen klingende Titel wie „Das Jahr der vielen Abschiede“ oder „2016: Das Ende der Vernunft“. Doch neben Terror, Tod und Trump ist auch viel Gutes passiert. Zum ersten Mal seit einem Jahrhundert ist die Anzahl wildlebender Tiger wieder gestiegen, der UN-Klimaschutzvertrag wurde unterschrieben und Hitlers Geburtshaus wird statt einer Pilgerstätte für Rechtsextreme sozial-karitativen Zwecken zugeführt. Vielleicht ist die Welt ja doch nicht ganz so schlecht, wie wir denken.

Die Welt ist im Wandel. Dass das auch Gutes bedeuten kann, zeigen die Grafiken von „Our World in Data“, zu Deutsch „Unsere Welt in Daten“. Sie veranschaulichen, dass sich die Welt in den letzten zwei Jahrhunderten zumindest in sechs grundlegenden Bereichen zum Guten gewendet hat. So leben heute beispielsweise nur noch zehn Prozent der Weltbevölkerung in extremer Armut. Zum Vergleich: Um 1800 waren immerhin 96 von 100 Personen von extremer Armut betroffen.

Auch im Gesundheitsbereich hat sich viel getan. So ist ein großer Teil der Weltbevölkerung mittlerweile geimpft und daher resistent gegen Krankheiten, für die man früher oft mit dem Leben bezahlen musste. Apropos Leben: Wussten Sie, dass der Wert der Kindersterblichkeit heute zehnmal niedriger ist als noch vor zwei Jahrhunderten?

Aber wie geht’s Österreich?

Gut, zu sagen, die Welt hat sich in den letzten zweihundert Jahren prinzipiell zum Positiven gewandelt, mag etwas abstrakt wirken. Eine Frage, die da schon relevanter erscheint ist „Wie geht’s Österreich?“. Die Antwort liefert Statistik Austria. Hier werden jährlich die Dimensionen „Wohlstand“ und „Fortschritt“ in Österreich anhand von 30 Schlüsselindikatoren von Experten bewertet. Und auch hier sind gute Nachrichten zu finden.

© Statistik Austria

So hat sich beispielsweise die Arbeitsproduktivität der Österreicher in den letzten drei Jahren deutlich gesteigert. Tendenziell positiv bewertet wird daher auch der langfristige Verlauf des BIP pro Kopf. Gesunken ist hingegen die Umweltbelastung. In Bereich der Umwelt wurden gleich drei Dinge mit „sehr gut“ bewertet: Der hohe Anteil erneuerbarer Energieträger, die Naturschutzflächen sowie die Flächen mit biologischer Bewirtschaftung.

Zurückgegangen ist auch die Zahl der Österreicher, die bei der Befragung angaben, mit ihrer Lebensqualität sehr unzufrieden zu sein. Laut Statistik Austria befindet sich die subjektive Lebenszufriedenheit der Österreich prinzipiell auf einem sehr hohen Niveau.

Harte Fakten für gute Laune

Liest man sich die Bilanz der gemeinsamen Regierungsarbeit 2016 des Bundeskanzleramtes Österreich durch, hat es fast den Anschein, dass die Lebenszufriedenheit in den kommenden Jahren sogar noch steigen könnte. So soll es ab dem kommenden Jahr 30.000 zusätzliche Ausbildungsplätze geben. Eine verpflichtende Ausbildung bis zum 18. Lebensjahr soll außerdem das Risiko der Arbeitslosigkeit minimieren.

Private Investitionen und Innovationen sowie Forschungs- und Entwicklungsbereiche im Allgemeinen werden zukünftig stärker gefördert. Die „Forschungsmilliarde“ wurde zu diesem Zweck ins Leben gerufen. Doch auch für Unternehmen geht es bergauf: Durch eine Modernisierung der Gewerbeordnung werden beispielsweise alle Gewerbeanmeldungen kostenlos. Außerdem stehen insgesamt 185 Millionen Euro zur Förderung innovativer Startups zur Verfügung. Wer lieber in die Pension „startet“, erhält zusätzlich zur Erhöhung der Pensionen um 0,8% einmalig 100 Euro. Einfach so.

Österreich wird entbürokratisiert

Zumindest ein bisschen: Im Umwelt- und Landwirtschaftsbereich tritt ein großes Paket zum Bürokratieabbau und zur Verwaltungsvereinfachung in Kraft. In Zukunft soll die Kommunikation mit Behörden aber für alle vereinfacht werden. So soll es zukünftig möglich sein, Dokumente elektronisch zu übermitteln, wodurch mühsame Amtswege á la Passierschein A38 endlich der Vergangenheit angehören. Auch ausländische Bürger sollen es 2017 einfacher haben: Anerkennungen von Qualifikationen sollen gelockert und somit die Integration in den Arbeitsmarkt erleichtert werden. Ein Integrationspaket sieht des Weiteren einen Ausbau der Bildungsangebote, Sprach- und Wertevermittlung vor sowie die Förderung von gemeinnütziger Arbeit von Asylwerbern.

Die Liebe und das Jahr 2016

Die Liebe ist immer gut für gute Nachrichten. Seit dem 22. November 2016 ist die Verpartnerung für gleichgeschlechtliche Paare standesamtlich möglich. Des Weiteren wurden Diskriminierungen im Namensrecht beseitigt. Das Jahr 2016 wird, trotz all der guten Nachrichten, wahrscheinlich noch länger als „Horrorjahr“ in Erinnerung bleiben.