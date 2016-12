Das Jahr 2016 war ein sehr ereignisreiches: Österreich hat einen neuen Präsidenten gewählt, ebenso wie die USA, es wurde über Bankomatgebühren diskutiert, die Briten haben die EU verlassen und viele haben weltweit um den verstorbenen Schauspieler Bud Spencer getrauert. Doch welche Ereignisse haben die Österreicher laut Umfrage am meisten bewegt?

Das Online-Markt- und Meinungsforschungsinstitut "Marketagent.com" hat die Österreicher dazu befragt, wie sie das Jahr 2016 wahrgenommen haben, welche Schlagzeilen sie am meisten bewegt haben und welche persönliche Bilanz sie aus 2016 ziehen. Insgesamt wurden 504 Personen dazu befragt.

1. Politische Umwälzungen

Im politischen Bereich bewegten rückblickend vor allem zwei innenpolitische Themen: "Rund 6 von 10 Österreichern hat die Wiederholung der österreichischen Bundespräsidentenwahl sowie die erneute Durchführung von Grenzkontrollen und Errichtung eines Grenzzauns in Österreich sehr bzw. eher stark berührt", sagt "Marketagent.com"-Geschäftsführer Thomas Schwabl. Sieht man über die Ländergrenzen hinweg, waren der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl (55,8%) und der Putschversuch bzw. die Massenverhaftungen in der Türkei (54,8%) jene außenpolitischen Geschehnisse, die am meisten aufwühlten.

Ebenfalls besonders nahe gehen den befragten Österreichern die Anschläge in den europäischen Nachbarstaaten. Jeweils rund drei Viertel der Befragten haben der Amoklauf in München (78,2%), die Übergriffe in der Silvesternacht in Köln (74,6%), der Terroranschlag auf dem Brüsseler Flughafen (74,4%) und der Anschlag in Nizza (72,6%) mitgenommen. Besonders emotional wurden diese Nachrichten von Frauen aufgenommen.*

2. Verbrechen und Unglücke

Von den zahlreichen Unglücken im Jahr 2016 fühlten sich die Menschen hierzulande von der Erdbebenserie in Italien am stärksten berührt (67,5%). Mehr als jeder Zweite nahm Anteil am Mord am Wiener Brunnenmarkt (56,0%), am Zugunglück im deutschen Bad Aibling (54,4%) bzw. am Flugzeugabsturz in Kolumbien mit dem brasilianischen Fußballteam an Board (54,0%).

3. Wirtschaftliche Ereignisse

Ein Blick auf die wirtschaftlichen Schlagzeilen zeigt, dass „Cyber Crime“ zu einem bedeutenden Schlagwort geworden ist. So haben die vermehrten Hackerangriffe die Österreicher mit Abstand am stärksten bewegt (39,7%). Rund ein Viertel beschäftigte die Diskussion um den Verkauf rezeptfreier Medikamente in Drogeriefachmärkten. Die Veröffentlichung der Panama Papers, die im Frühling die Nachrichten beherrschten, hinterließ hingegen nur bei rund einem Viertel der Menschen hierzulande einen nachhaltigen Eindruck.

4. Sportliche Highlights

Das Sportjahr 2016 hinterlässt bei den Befragten zwar alles in allem weniger starke Gefühle als die politischen Wirrungen, vor allem den Männern sind aber einige sportliche Ereignisse in emotionaler Erinnerung geblieben. Rund jeden zweiten Österreicher hat der 5. Gesamtweltcup-Sieg von Marcel Hirscher berührt (Frauen: 37,9%). Die Fußball-Europameisterschaft und Dominic Thiems Einstieg in die Top 10 der Weltrangliste bilden Top 2 und 3 der Sport-Highlights des Jahres 2016. Auch hier entpuppen sich vorwiegend die Männer als Sportfans und lassen sich eher von sportlichen Ereignissen mitreißen als die Österreicherinnen.

5. Gesellschaftliche Debatten

Gesellschaftlich wird vom Jahr 2016 vor allem die Diskussion um die Einführung von Bankomatgebühren in Erinnerung bleiben. Mehr als zwei Drittel der Befragten, allen voran die Generation 60 plus, hat diese Debatte zumindest eher stark berührt. Dahinter reihen sich mit knapp der Hälfte der Stimmen die Senkung der Roaming-Gebühren innerhalb der EU ein. Die Nachricht aus dem Tiergarten Schönbrunn vom Tod des beliebten Panda Männchens Long Hui ging 31,9% nahe, vor allem den weiblichen Befragten. Deutlich weniger emotional wurde hingegen auf die Einführung von Schockfotos auf Zigarettenpackungen (19,4%) reagiert.

6. Welt der Promis

In der Welt der Promis bewegte die Österreicherinnen und Österreicher allem voran der erste Oscar für Leonardo DiCaprio (26,4%), wobei das weibliche Geschlecht hier wenig überraschend mehr mitfieberte. Dass Bob Dylan als erster Musiker den Literatur-Nobelpreis gewann, zählte für knapp ein Viertel der Befragten, vor allem mit zunehmenden Alter, zu den bewegendsten Ereignissen. 2016 war aber auch ein Jahr, in dem die Welt von vielen prominenten Persönlichkeiten Abschied nehmen musste. Drei wahre Legenden haben die Alpenrepublik dabei am meisten berührt: Mehr als jeder zweite Befragte fühlt sich vom Ableben des Schauspielers Bud Spencer betroffen, 41,7% berührte der Tod von Pop-Legende David Bowie und 31,0% trauern um Box-Champion Muhammed Ali.

Auch wenn 2016 weltpolitisch gesehen ein aufwühlendes Jahr war, blicken laut Umfrage mehr als die Hälfte der Befragten (56,4%) alles in allem positiv auf ihr persönliches Jahr 2016 zurück. Bei rund einem Viertel hinterlässt 2016 gemischte Gefühle, die restlichen 17,5% ziehen eine weniger gute Bilanz.

* Aufgrund des Erhebungszeitraums von 12.12. – 15.12. konnte der Anschlag in Berlin im Rahmen der Umfrage laut Meinungsforschungsinstitut keine Berücksichtigung finden.