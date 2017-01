53-Jähriger im Bezirk St. Pölten mit Axt erschlagen

In Oberwölbling in der Marktgemeinde Wölbling (Bezirk St. Pölten-Land) ist am Mittwochabend ein 53 Jahre alter Mann mit einer Axt erschlagen worden. Als Tatverdächtiger gilt der laut Landespolizeidirektion NÖ geständige 20-jährige Sohn des Opfers. Er wurde festgenommen.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes NÖ - auch hinsichtlich des Motivs - dauerten am Donnerstag an. Der Beschuldigte aus Herzogenburg (Bezirk St. Pölten-Land) soll seinen Vater an dessen Wohnadresse "durch mehrere wuchtige Schläge gegen den Kopf" getötet haben, berichtete die Polizei. Er wählte in der Folge selbst den Notruf und ließ sich widerstandslos festnehmen, sagte Michaela Obenaus, Sprecherin der Staatsanwaltschaft St. Pölten, auf Anfrage. Die Axt wurde am Tatort vorgefunden und sichergestellt.

Laut Obenaus wurde die Obduktion des Opfers beantragt. Der Beschuldigte sollte noch am Donnerstag in die Justizanstalt St. Pölten eingeliefert werden.