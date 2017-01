The Lady is a Trump

Die älteste Tochter des US-Präsidenten zog noch vor dem Vater nach Washington. Seitdem überstrahlt sie Stiefmutter Melania und den Rest der First Family. Offiziell hat Ivanka Trump keine Position im Weißen Haus. Inoffiziell ist sie aber die mächtigste Frau in der Familie.

Sie pflegte die weichgespülte, diplomatische und betont respektvolle Sprache, die schon im Wahlkampf als Kontrapunkt zur Grobschlächtigkeit des Vaters zur Geheimwaffe geworden war. Es gebe nur eine First Lady, betonte Ivanka Trump wenige Tage vor der Angelobung ihres Vaters zum 45. US-Präsidenten, und diese werde sicher beachtliche Dinge leisten. Die Moderatoren der TV-Show "Good Morning America" hatten zuvor Gerüchte thematisiert, dass die älteste Tochter des Präsidenten als heimliche First Lady gehandelt wird.

Als "unangemessene Betrachtung" wies Ivanka Trump dies von sich. "Ich bin lediglich hier, um meinen Vater zu unterstützen", sagte sie. Dann wurde es unschön. "Sexistisch" sei die Betrachtung sogar, so die "First Daughter" mit gefrierendem Lächeln, würde sie doch unterstellen, dass es nicht zwei starke Frauen im Weißen Haus geben könne. Ganz klar, diese 35-Jährige verfolgt einen Plan. Aber welchen?

Der Plan der bloß elf Jahre älteren First Lady Melania Trump ist klar. Gleich nach dem Angelobungswochenende flog sie mit dem zehnjährigen Sohn Barron zurück nach New York in die Geborgenheit des Trump Towers. Zumindest bis Ende des Schuljahres bleibt dieser das Zuhause der beiden. "Für meinen Sohn da zu sein ist das Wichtigste. Vor allem, da sein Vater viel unterwegs ist", sagte sie überzeugend bei mehreren Gelegenheiten. Melania Trump war zwar Model, doch am politischen Parkett gehört sie nicht zu jenen, die im Rampenlicht zu strahlen beginnen. Verkrampft, sich stets jeder Bewegung bewusst, erträgt sie die öffentliche Aufmerksamkeit, statt sie für sich nutzen zu können.

© APA/AFP/Drew Angerer

Offi ziell spricht auch Ivanka Trump von ihren Plänen als Hausfrau und Mutter. "Den Kindern in Washington erst mal beim Einleben im neuen Heim und der Schule helfen", nennt sie in einem Statement zum Umzug in die Hauptstadt als vorrangige Ziele. Fast so, als hätte sie ihr schickes New Yorker Heim, ihre Position als Vizepräsidentin in der Trump-Organisation (neben ihren Brüdern) und die operative Führungsposition in ihrem eigenen Modeunternehmen nur zurückgelegt, um ihrem Ehemann Jared Kushner als frischgebackenem Seniorberater des Vaters den Rücken freihalten zu können. Doch anders als Melania liebt Ivanka Trump das Rampenlicht und die Macht, die sie von Kindesbeinen an begleitet haben. So hat der Vater sie erzogen. Das liebt er an der ältesten Tochter. "Heute Abend ist eine außergewöhnliche Person hier, die sehr hart gearbeitet hat und sehr gut geheiratet hat, meine Tochter Ivanka", streute er ihr in seiner Rede am Abend vor der Angelobung Rosen.

Die Rolle der strahlenden, stets perfekten, mitfühlenden und doch durchsetzungskräftigen Geschäftsfrau und Mutter hat Ivanka Trump in den Wahlkampfmonaten perfektioniert. Ihr Facebook-und ihr Instagram-Auftritt zeugen hundertfach davon: Diese Familie ist stets glücklich. Stets schön. Diese Familie kann alles! Das erfüllt den Präsidenten mit Stolz. Trotz des in den USA gültigen Anti-Nepotismus-Gesetzes, das Vetternwirtschaft untersagt, posaunt er an ebenjenem Abend hinaus, wie glücklich er ist, Ivankas Mann Jared Kushner als Seniorberater rekrutiert zu haben. Der 35-Jährige stammt aus einer milliardenschweren Immobiliendynastie und leitete seit Jahren das Unternehmen. Nebenbei gab er die New Yorker Wochenzeitung "The Observer" heraus. Bei einem der ersten Dates führte er Ivanka auf ein New Yorker Hausdach und zeigte ihr einen mittelgroßen Stadtteil, den er gerade gekauft hatte. Das imponierte Tochter und Vater Trump wohl gleichermaßen. "Ich habe ihren Mann gestohlen! Er ist so großartig! Wenn er nicht Frieden in den Nahen Osten bringt, dann schafft es niemand", freute sich Trump am Abend vor der Angelobung. Kushner hat seine unternehmerischen Aktivitäten zurückgelegt. Die Justizbehörde hat seine Bestellung zum Seniorberater bereits durchgewunken.

Auf Michelles Spuren

Ivanka schärft indes ihr politisches Profil, da sind sich Experten einig. "Sie hat vielleicht keine offi zielle Rolle im Stab ihres Vaters, doch das heißt nicht, dass sie nicht politisch tätig ist", urteilt die Associated Press. "Ivanka Trump legt gerade den Grundstein dafür, die am besten vernetzte Politikerin Washingtons zu werden", schreibt die AP. Zuletzt traf sie dafür die mächtigsten weiblichen Führungskräfte zum Dinner. Im Salon von Rupert Murdochs Exfrau, Unternehmerin Wendi Deng, tauschte sie sich mit Frauen aus den Vorstandsetagen von IBM, Xerox, Time- Magazin oder Goldman Sachs aus. "Wir haben über Gleichberechtigung bei Löhnen, bezahlten Urlaub und Bildung gesprochen", verriet Goldman-Sachs-Geschäftsführerin Dina Powell, die Trumps Team in Wirtschafts-und Frauenfragen beraten wird. Powell soll künftig eng mit der Trump-Tochter zusammenarbeiten. Darüber hinaus wurde bekannt, dass Ivanka Trump mit Kongressabgeordneten telefoniert, um Zustimmung für eine Reform betreffend Kinderbetreuung zu organisieren. Trump plant diesbezüglich Steuervergünstigungen und finanzielle Unterstützung für einkommensschwache Familien. Die republikanische Politikerin Marsha Blackburn bestätigte gegenüber CNN ein "erfolgreiches" Treffen mit Ivanka Trump zum selben Thema. Die Reform würde die Zustimmung des Kongresses benötigen. Eine Hürde bei einem Thema, das nicht zu den klassischen republikanischen Prioritäten zählt.

© Photo by Chip Somodevilla/Getty Images

Als einzigartig beurteilt Richard Painter, Jus-Professor und einstiger Berater George W. Bushs, für "Vanity Fair" den Einfluss und die Arbeit der Präsidententochter. Er sei etwa mit Michelle Obamas Kampagne "Let's Move" zu vergleichen. Mit der Ex-First-Lady hatte die Präsidententochter kürzlich ein langes Gespräch. Donald Trump selbst bestätigte dies freudig: "Es sollte nur ein kurzer Plausch werden; daraus wurde ein einstündiges Meeting!" An die Obamas erinnert auch Ivanka Trumps Inszenierung ihrer Liebe zu Ehemann Kushner, für den sie zum Judentum konvertierte. Neben Familienfotos von strahlendem Liebesglück erklärt sie ihn auch öffentlich zum Traummann. "Er verfolgt seine Träume mit Nachdruck. Ich liebe diese Eigenschaft. Gleichzeitig ist er ruhig und überlegt. Selbst wenn die Welt einstürzt, würde er ruhig bleiben. Außerdem ist er ein wahrhaft guter Mensch. Ich bin glücklich, ihn getroffen zu haben."

Die Vater-Tochter-Formel

Stolz und Respekt zwischen Vater und Tochter beruhen auf Gegenseitigkeit. Und wohl auch ihre Ziele. Zwar traten auch ihre Brüder Donald Jr. und Eric ins Familienbusiness ein, doch war es stets die älteste Tochter, die wie der Vater den öffentlichkeitswirksamen Zug zum Tor zeigte. Sie absolvierte ein Wirtschaftsstudium, modelte für Versace und Tommy Hilfiger, stieg ins väterliche Unternehmen ein, unterstützte freudig seine TV-Serien ("The Apprentice"), baute ihr eigenes Modelabel samt Geschäft auf New Yorks prestigeträchtiger Adresse Madison Avenue auf, sammelte über zwei Millionen Twitter-Follower und schrieb über ihre steile Karriere den "New York Times"-Bestseller "The Trump Card. Playing to Win in Work and Life". Ihr nächstes Buch "Women Who Work: Rewriting the Rules for Success" wurde aufgrund der aktuellen Ereignisse auf Mai verschoben. Dann wären da noch drei Kinder: Arabella Rose (5), Joseph Frederick (3), Theodore James (10 Monate).

Wenig verwunderlich, dass der Vater sie zur Lieblingstochter erkoren hat und ihrem Rat folgt. Carl Icahn, Unternehmer und Freund der Familie, sagte der britischen Zeitung "Sun":"Sie ist eine der wenigen, auf die er hört. Auch weil sie seine Tochter ist, aber vor allem, weil er immensen Respekt davor hat, was sie geleistet hat." Gemeinsam werden sie noch stärker. Mehrmals verteidigte Ivanka ihren Vater, wenn er als frauenfeindlich kritisiert wurde. "Mein Vorteil ist, dass ich weiß, wie er wirklich ist", sagte sie dann. Nur den berühmten "Grab them by the pussy"- Mitschnitt musste sogar sie als "unangemessen und beleidigend" verurteilen.

Gleichzeitig dankte sie ihm dafür, "dass ihm diese Verfehlung bewusst ist und er sich sofort bei seiner Familie und dem amerikanischen Volk entschuldigt hat". So macht das Vater-Tochter-Gespann selbst aus einer Misere eine strahlende Imagepolitur.

Die Familien-Managerin

Innerhalb der Familie folgt Ivanka Trump einem Grundsatz wie aus italienischen Dynastien. "Wir sind eine Familie, es geht um Vertrauen, und wir wollen keine Menschen um uns, die nicht vertrauenswürdig sind", hat sie laut "Vanity Fair" einem Freund gesagt. Aufbegehren, speziell gegen die Familie, wird nicht geduldet. Der Letzte, der dies zu spüren bekam, war Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager Corey Lewandowski, als er versuchte, Ivankas Ehemann Kushner mit abfälligen Geschichten aus dem Team zu drängen. "Es war Ivanka, die für seine Entfernung sorgte", wird der Freund zitiert. Dabei soll sie filmreife Worte verwendet haben: "Er war nicht geeignet für diese Rolle und war sich dessen leider nicht bewusst."

Zum Erfolg des Clans gehört neben der Abschottung gegenüber Angriffen von außen auch der innere Zusammenhalt. Ivanka Trump weiß das. Dafür wird sie auch von ihrer Halbschwester Tiffany vergöttert. Ivanka war zwölf, als Tiffany als Tochter von Donalds zweiter Ehefrau Marla Maples geboren wurde. Der Scheidung von Ivankas Eltern war eine Affäre mit Tiffanys Mutter vorausgegangen, die wochenlang die Schlagzeilen füllte. Trumps ältester Sohn soll in Folge ein Jahr lang nicht mit dem Vater gesprochen haben. Es war Ivanka, die sich in diesen schwierigen Zeiten um Harmonie in der Patchworkfamilie bemühte. Obwohl Trumps jüngere Tochter nach der Scheidung von Marla Maples in Kalifornien aufwuchs, schuf Ivanka ein schwesterliches Band zwischen den beiden. "Während wir aufgrund der Nähe zu unserem Vater hin und wieder mit Überraschungen verwöhnt wurden, bekam Tiffany nichts davon", schrieb Ivanka in ihrem Bestseller. So überredete sie ihn, Tiffany eine Kreditkarte zu Weihnachten zu schenken. Mit Erfolg, selbstverständlich. 2011 verschaffte sie der Schwester ein Praktikum beim Magazin "Vogue". Heute ist Ivanka für Trumps jüngere Tochter eine der wichtigsten Ratgeberinnen.

Die 23-Jährige wuchs fernab der Öffentlichkeit auf und wurde lange als Trumps "vergessene Tochter" bezeichnet. Nach Abschluss ihres Soziologie-Studiums an der Universität Pennsylvania betrat sie 2016 die Wahlkampfbühne. Seitdem ist Ivankas Rat noch wertvoller. "Sie berät sie in Sachen Männer, Politik, aber auch darüber, welche Farbe am besten vor der Kamera aussieht", beschreibt ein Freund das Verhältnis. Anders als die selbstbewusste, durchsetzungsstarke Ivanka wird Tiffany als "hinreißend lieb" umschrieben. Kommilitonen erzählen, wie sehr sie während des Wahlkampfs Anfeindungen ausgesetzt war und darunter litt. Gleichzeitig sorgte sie sich stets um den Vater, als dieser Morddrohungen seitens mexikanischer Drogenbosse erhielt. Tiffany Trump ist seit eineinhalb Jahren mit dem Studenten Ross Mechanic liiert. Dass er und seine Eltern, beide Anwälte, Mitglieder der Demokratischen Partei sind, wird toleriert. Mehr als das: Ivanka Trump sorgte dafür, dass Ross Mechanic in der Firma ihres Mannes Kushner einen Praktikumsplatz erhielt.

Wer während des Wahlkampfs Negatives über Donald Trumps Geheimwaffe finden wollte, ging leer aus. Ivanka Trump hat ihrem Vater das voraus. Sie agiert überlegt und machte bis dato keine Fehler. Jamie Salter, ein Mitbewerber am Modemarkt, sagt über sie: "Etwas zu finden, das sie falsch machte, falsch sagte, oder unangemessenes Verhalten -das ist bei ihr einfach nicht möglich."

Das aktuellste Facebook-Foto von Ivanka Trump zeigt ihren zehn Monate alten Sohn Theodore in jenem Moment, als er zum ersten Mal krabbelte. Am samtigen Teppich im Weißen Haus. Durchaus standesgemäß, da sind sich Mama und Großvater sicher einig.