Istanbul-Attentäter identifiziert

Die Identität des Angreifers auf eine Silvesterparty in Istanbul ist den türkischen Behörden nach Angaben des Außenministers bekannt. Die Personalien des Täters seien festgestellt worden, sagte Mevlüt Cavusoglu in einem Gespräch mit der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwoch. Details nannte er jedoch nicht. Die Fahndung nach dem Flüchtigen dauere an.

Zu dem Angriff in der Silvesternacht auf den Club Reina mit 39 Toten hatte sich die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) bekannt. Trotz zahlreicher Festnahmen, darunter die der Ehefrau des mutmaßlichen Angreifers, vermeldete die türkische Polizei bisher jedoch keinen Durchbruch bei der Fahndung. Die Polizei veröffentlichte bereits am Dienstag Fotos des mutmaßlichen Täters. Im Internet zirkulierte zudem ein Video, auf dem zu sehen ist, wie er sich selbst lächelnd auf dem berühmten Taksim-Platz in Istanbul filmte. Der Täter stamme nach Überzeugung der Ermittler aus einem zentralasiatischen Staat, etwa Kirgistan oder Usbekistan, berichtete die Tageszeitung "Hürriyet".

© APA/AFP/Dogan News Agency/HANDOUT Der Hauptverdächtige

Verwirrung um Namen

Allerdings erwies sich der Verdacht gegen den 28-jährigen Kirgisen Lache Maschrapow als unbegründet: Maschrapow wurde am Dienstag nach einer Befragung durch den kirgisischen Geheimdienst Nationales Sicherheitskomitee (GKNB) freigelassen. Maschrapow wies gegenüber kirgisischen Medien eine Beteiligung an dem Anschlag auf den Istanbuler Nachtclub "Reina" von sich. Er sei am 1. Jänner aus geschäftlichen Gründen in Istanbul eingetroffen. Am Dienstag sei er heimgekehrt, nachdem die türkische Polizei ihn kurz wegen seiner Ähnlichkeit mit einem Verdächtigen befragt habe.

In der westtürkischen Stadt Izmir wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur DHA im Zusammenhang mit dem Angriff 27 Verdächtige festgenommen. Damit steigt die Gesamtzahl der Festnahmen auf 43.

Verdächtiger soll "Profi" sein

Der Täter war in der Silvesternacht in den Club im Stadtteil Ortaköy eingedrungen und hatte wahllos auf Feiernde geschossen. Seitdem ist er auf der Flucht. Türkischen Medienberichtenkämpfte zufolge kämpfte er für den "Islamischen Staat". Daher scheine er "sehr professionell in der Handhabung von Schusswaffen gewesen zu sein", schrieb die Zeitung "Hürriyet" unter Berufung auf Ermittler. Bei dem Anschlag auf den Nachtclub "Reina" waren 39 Menschen getötet und 69 weitere verletzt worden. Der IS bezeichnete den Angriff als Vergeltung für die türkische Militärintervention in Nordsyrien.

Laut der Zeitung "Habertürk" benutzte der Attentäter bei dem Angriff auf die Nobeldiskothek am Ufer des Bosporus ein Sturmgewehr vom Typ Kalaschnikow. Er feuerte demnach rund 120 Schuss ab, von denen nur wenige die Ziele verfehlten. Zum Wechseln der Magazine zündete er Blendgranaten, um die Club-Gäste an einer effektiven Gegenwehr zu hindern.