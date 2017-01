Was Jugendliche am IS reizt

Am Freitag wurde in Wien ein 17-Jähriger Terrorverdächtiger festgenommen. Er soll einen Anschlag in Wien geplant haben. Mittlerweile hat er in den Vernehmungen zu Protokoll gegeben, dass er den "Islamischen Staat" (IS) "unterstützt hat". Immer wieder lassen sich vor allem auch Jugendliche von der Ideologie des IS in den Bann ziehen. Was sie an dem Terrornetzwerk reizt.

Wie gefährdet ist Österreich?

Sie morden, vergewaltigen, foltern. Sie wollen Angst und Schrecken verbreiten und propagieren ihre Drohungen über das Internet. Schwer bewaffnete Männer mit dunklem Bart rufen Dschihadisten dazu auf, Anschläge in den westlichen Ländern zu verüben, insbesondere in den USA und ihren Verbündeten Australien und Frankreich. Doch auch für Österreich kann das Innenministerium nicht ausschließen, dass etwas passiert. Der Extremismus-Experte Moussa Al-Hassan Diaw von der Initiative "Netzwerk sozialer Zusammenhalt" warnte Ende 2015 in einem Gespräch mit News vor Einzeltätern, die ohne große Vorbereitung wahllos morden. Der aus Wien stammende Islamist Mohamed Mahmoud rief immer wieder auf Deutsch zu Anschlägen auf.

© APA/HANS PUNZ Polizeipräsenz am Wiener Stephansplatz

Dennoch ist klar, dass es dem IS bei Anschlägen in Europa um prestigeträchtige Ziele geht. In der kruden Logik der Terroristen ist Paris mehr Symbol als Wien.



Was reizt Jugendliche am IS?

Moussa Al-Hassan Diaw kümmert sich um heimische Rückkehrer und ergründet deren Motive für den Gang zum IS. "Zu Beginn bieten diese Gruppen oft etwas an, was den Jugendlichen fehlt, wie emotionale Zuwendung, Freundschaft, Kontakt, Anerkennung. Ist man erst zu ihrer Beute geworden, fühlt sich wohl, ist der Gang in den Dschihad der nächste Schritt." Autor Wieland Schneider vergleicht in seinem Buch die Gedankenwelt junger Dschihadisten mit einem Fantasyfilm oder einem Videospiel: "Es ist eine Welt ohne Grautöne, in der es nur Gut und Böse gibt. Sie wähnen sich in dieser Welt auf der richtigen Seite, sehen sich als junge, heroische Männer, die sich einem gnadenlosen Kampf stellen müssen. Sie treten an gegen ein heimtückisches Netzwerk des Bösen, das in einer weltweiten Verschwörung die einzig Aufrichtigen und Edlen,'die wahren Muslime' auslöschen will."

Längst ziehen nicht mehr nur junge Männer in den Dschihad. Seit der IS sein Kalifat ausrief, werden verstärkt Frauen angeworben. Man braucht sie, um Kinder zu gebären, den Männern den Haushalt zu führen, aber auch als Krankenschwestern und Lehrerinnen. Die oft über das Netz angeworbenen Mädchen wünschen sich, zu heiraten und eine Familie zu gründen.

Was ist die Ideologie des IS?

Der Führer des IS, der einstige Koranstudent Abu Bakr al-Baghdadi, sieht sich selbst als Kalif. Die Kalifen waren die Nachfolger Mohammeds, die über die damalige islamische Welt herrschten. Das Gebiet, das Baghdadi heute erobern will, reicht von Nordafrika bis Indien und umfasst Südosteuropa inklusive Österreich und die iberische Halbinsel. Die Anhänger des IS zielen darauf, eine aus ihrer Sicht ursprüngliche Gesellschaft zu errichten, wie sie im Kalifat geherrscht haben soll.

Die Vorstellungen haben nichts mit der tatsächlichen Geschichte zu tun, sondern sind beeinflusst von der saudischen Auslegung des Islam, dem Wahabismus, der im 18. Jahrhundert entstand. Der IS erinnert an die Frühphase des saudischen Staates, der versuchte, die gesamte islamische Welt zu erobern. "Erst der dritte saudische Staat war bereit, Grenzen zu akzeptieren, und wurde so von seinen Nachbarstaaten auch akzeptiert", sagt der Dschihad-Experte Thomas Schmidinger. Auch sonst gibt es Parallelen. "Das Strafrecht des IS unterscheidet sich, wenn man von der Wiedereinführung der Sklaverei absieht, kaum von dem Saudi-Arabiens", sagt Schmidinger. Köpfen, Hände abhacken, Auspeitschen -da wie dort sind das gängige Formen der Strafverfolgung. Von Al Kaida trennt den IS, dass er die Schiiten als Hauptfeinde betrachtet und apokalyptische Vorstellungen vom Ende der Welt hegt. Im nordsyrischen Ort Dabiq, nach dem der IS auch sein Propagandamagazin benennt, würde demnach bald eine finale Schlacht zwischen Gut und Böse stattfinden.