Das iPhone hat schon mal bessere Zeiten erlebt. Als Trendsetter jahrelang Shootingstar und Publikumsliebling, mangelte es dem Kulthandy zuletzt vor allem an jener Eigenschaft, die ihm einst zum kometenhaften Erfolg verholfen hatte: Innovationskraft. Zum zehnjährigen Jubiläum soll alles anders werden. In Branchenkreisen vermutet man gleich ein ganzes Feuerwerk an Neuheiten, die das iPhone 8 im September mit sich bringen soll. Und eine Konzeptstudie aus der Schweiz macht dies auch schon optisch schmackhaft.

Gleich drei Modell-Versionen könnte Apple bereit halten: iPhone 8, iPhone 8 Plus und iPhone 8 Pro. Sie dürften sich in erster Linie durch die Größen von 4,7 Zoll sowie 5,5 Zoll und 5,8 Zoll unterscheiden. Eine Sandwich-Bauweise aus Edelstahl sowie einer Vorder- und Rückseite aus Glas verpassen dem iPhone 8 einen komplett neuen Look.

© www.handy-abovergleich.ch Schweizer Konzept glaubt an randloses Display für das iPhone 8

© www.handy-abovergleich.ch Sehr spekulativ: Ein Iris-Scanner

Diese Bauweise ist bereits vom iPhone 4 bekannt. Hinsichtlich des äußeren Erscheinungsbildes soll es noch eine Neuerung geben, die das Gerät Gerüchten zufolge radikal von allen Vorgängern unterscheiden soll: Ein randloses OLED-Display integriert Home-Button und Hörmuschel direkt ins Displayglas. In Kombination mit dem bewährten haptischen Feedback über 3D-Touch könnte dieser Look das iPhone wieder deutlicher von der Konkurrenz abheben.

© www.handy-abovergleich.ch Wireless Charging ist gar nicht so abwegig

© www.handy-abovergleich.ch Die Stärke der hochwertigen Kamera soll augebaut werden

Die Anzeichen verdichten sich auch dahingehend, dass das nächste iPhone ohne Kabel aufgeladen werden kann, wie es bereits Android-Modelle in der Vergangenheit gezeigt haben. In die gleiche Sparte fallen einmal mehr die Spekulationen, dass Apples neues Flaggschiff erstmals IP-zertifiziert und somit ohne zusätzliche Schutzhülle staub- und wasserdicht sein soll. An der Unterseite könnte der umstrittene Lightning-Anschluss einem USB-C-Anschluss zum Opfer fallen.

© www.handy-abovergleich.ch USB-C statt Lightning? Wäre jedenfalls keine schlechte Idee

Apple selbst hüllt sich unterdessen freilich noch in Schweigen. Bis zur Ankündigung im September wird man von redseligen oder fotografierfreudigen Zulieferern vielleicht schon wissen, wieviele der Gerüchte sich bewahrheiten werden. Im Blickpunkt des öffentlichen Interesses wird das iPhone weiterhin bleiben. Ein gutes Indiz dafür sind die Statistiken des Apple-Konkurrenten Google. In den Top 10 der "Suchbegriffe des Jahres 2016" steht "iPhone 7" hinter "EM 2016" und "Pokémon Go" auf dem dritten Platz. Andere Smartphones wie etwa das "Pixel" von Google tauchen in der Liste gar nicht erst auf. Noch geht es offenbar also auch ohne Innovation.

© www.handy-abovergleich.ch Studie: Wenn schon Pro, dann auch mit Pencil

Die Konzeptstudie zum iPhone 8 wurde uns von www.handy-abovergleich.ch zur Verfügung gestellt.