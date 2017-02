Das Smartphone hat längst Einzug in Österreichs Kinderzimmer gehalten. Laut einer Kinderstudie (2016) von "IP Österreich" und dem Marktforschungsinstitut "meinungsraum.at" gewinnen Handys ab dem Alter von sechs Jahren an Bedeutung. Etliche österreichische Mobilfunkanbieter stellen daher Tarife für Kinder zur Verfügung. Welche Angebote es gibt und was sie kosten.

Die Empfehlungen der Mobilfunkanbieter:

Alle in der Tabelle genannten Freiminuten sind auf Telefonie, SMS und MMS innerhalb Österreichs bezogen.