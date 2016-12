Griechin trug für Tochter das eigene Enkelkind aus

Eine 67-jährige Griechin hat ihrer Tochter einen ganz besonderen Dienst erwiesen: Anastassia Ontou trug als Leihmutter das eigene Enkelkind aus. Das 1,2 Kilogramm schwere Mädchen sei am vergangenen Dienstag nach siebeneinhalb Monaten per Kaiserschnitt geholt worden, sagte der Leiter des Ärzteteams, Konstantinos Pantos, am Freitag dem staatlichen Fernsehsender ERT.

Ihr sei die Entscheidung ganz leicht gefallen, erzählte Ontou dem privaten Fernsehsender Star: "Meine Tochter war am Boden zerstört, weil sie das Kind nicht selbst austragen konnte." Die 67-Jährige, die in einem Dorf nahe Larissa in Zentralgriechenland wohnt, hatte während der Schwangerschaft kaum Probleme, wie Ontou selbst berichtete. Trotz der außergewöhnlichen Konstellation fühle sie sich mehr als Großmutter denn als Mutter.

Sie habe ihre Mutter für verrückt erklärt, als sie ihr angeboten habe, das Kind für sie auszutragen, berichtete die 43-jährige Konstantina. "Wir haben geweint wie noch nie in all den Jahren", sagte sie. Sie selbst hatte mehrfach vergeblich versucht, schwanger zu werden.

Laut internationalen Aufzeichnungen sei Ontou die weltweit älteste Großmutter, die für ihre Tochter aus medizinischen Gründen ein Kind ausgetragen hat, sagte Pantos. Der Leiter einer Kinderwunschklinik in Athen hatte nach eigenen Angaben zunächst Bedenken wegen des Alters der Großmutter, ein Gericht in Larissa habe aber grünes Licht gegeben.