Warum gerät Gina-Lisa Lohfink bloß immer an die falschen Männer? Zuschauern des Dschungelcamps dürfte es nun klar sein. Das gutherzige Model ist einfach viel zu schnell beim Verzeihen, gibt Kerlen, die sie enttäuscht haben, nicht nur eine zweite, sondern auch eine dritte, vierte und vermutlich auch noch fünfte Chance.

Während ihrer Zeit im Dschungelcamp klagte Gina-Lisa ihren Kollegen ihr Leid in Sachen Männer. "Ich glaube, ich werde nie so akzeptiert wie ich bin und jeder probiert immer, mich zu verändern. Ich denke dann immer, bin ich so verkehrt? Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertig gemacht ...", offenbarte die 30-Jährige. Doch damit nicht genug: "Man weiß ja auch nicht, wollen die mich, lieben die mich, wollen die mein Geld, wollen die berühmt werden? Die meisten wollten durch mich berühmt werden, haben mich verarscht."

» Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder: 'Ok, wir probieren es noch mal'. «

Gina-Lisa erklärte zudem, sie könne nicht Schluss machen, würde sich vieles gefallen lassen. Selbst geschlagen wurde sie bereits in ihrer früheren Beziehung. "Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder: 'Ok, wir probieren es noch mal'", offenbarte das Model im Dschungelcamp. Dazugelernt scheint sie dabei nichts zu haben.

© RTL Gina-Lisa und Honey waren im Dschungelcamp ein Herz und eine Seele.

Bereits während der Zeit im Camp begann Gina-Lisa erstmals an Honeys Ehrlichkeit zu zweifeln. Nach der Pleite bei der Dschungelprüfung (Stichwort: Honeys dicker Hals), stellte sie ihn mit brüchiger Stimme wegen seines höhnischen Grinsens zur Rede: "Wie kannst du da so dastehen und lachen, wo wir alle noch da eingesperrt waren? Viele haben gesagt: 'Gina, nimm dich in Acht vor diesem Honey, der ist gefährlich, der macht eine Show, der will berühmt werden. Der tut sich über euch alle profilieren.' Da habe ich nicht drauf gehört. Ich habe gesagt: 'Nein, ich gebe diesem Mann eine Chance, weil auch über mich so viel Scheiße geredet wurde.' Dieses Lachen, das war ein ganz schlimmes Lachen."

» War es dein Plan, dir eines der Mädels rauszupicken, um präsenter zu sein? War das gezielt ich? «

Doch Honey konnte Gina-Lisa ganz rasch wieder auf seine Seite ziehen. Nach Gina-Lisas Rauswurf aus dem Camp begannt sie allerdings erneut zu zweifeln. Nicht nur von ihrem Manager wurde sie über Honeys vermeintlich falsches Spiel aufgeklärt. Als Honey einen Tag später ins Luxushotel Versace nachrückt, ist das Model sogleich um eine endgültige Aussprache bemüht. Damit sie auch ja nichts vergisst, hat sie sich die Fragen, die ihr auf der Zunge brennen, extra auf einem Zettel notiert. Und schon liest sie die erste Frage vor: "War es dein Plan, dir eines der Mädels rauszupicken, um präsenter zu sein? War das gezielt ich?" Honeys Antwort: "Ich bin glücklich, dich da so kennengelernt zu haben. Das wir beide jetzt auch so vieles gemeinsam haben, hätte ich niemals erwartet." War das eine Antwort auf ihre Frage? Eigentlich nicht. Aber Gina-Lisa scheint es zu reichen.

© RTL Es braucht nicht viel, damit Gina-Lisa ihrem Honey verzeiht.

"Im Camp habe ich keine Sekunde gemerkt, dass du zu mir falsch warst. Ich finde, du bist wirklich ein ganz super-toller Typ", säuselt sie einem - wie immer grinsenden - Honey entgegen und zerreißt währenddessen ihren Zettel mit den vielen dringenden Fragen. Ja, Gina-Lisa, du hast es wirklich keine Sekunde gemerkt.

