Im Dschungelcamp flirtet Gina-Lisa fleißig mit Honey, doch hat das Model nicht eigentlich einen Freund? Fräulein Menke wollte es in trauter Poolrunde genauer wissen - und Gina-Lisa plauderte plötzlich aus dem Nähkästchen.

Im Gespräch am Dschungel-Pool geht es um Liebe und Beziehungen. Fräulein Menke will wissen, ob Gina-Lisa liiert ist. Die 30-Jährige ist ehrlich: "Das ist schwierig bei mir. Ich glaube, ich werde immer nie so akzeptiert wie ich bin und jeder probiert immer, mich zu verändern. Ich denke dann immer, bin ich so verkehrt? Ich habe immer die Falschen. Immer werde ich fertig gemacht. Ich koche und putze und mache ..."

Kader, die neben Gina-Lisas Ex-Freund Marc Terenzi (also auch einer von den Falschen, die sie nie so akzeptierten, wie sie ist?) sitzt, kann sich das nicht länger anhören. "Aber Schätzchen, du musst dich nicht übers Kochen und Putzen definieren. Du brauchst einen Mann, der dich auf Händen trägt, der andere Werte in dir sieht und dich schätzt!", stellt sie klar.

» Die meisten wollten durch mich berühmt werden, haben mich verarscht. «

Gina-Lisa erzählt weiter: "Das hatte ich noch nie gehabt in meinem Leben. Ich weiß nicht, warum. Man weiß ja auch nicht, wollen die mich, lieben die mich, wollen die mein Geld, wollen die berühmt werden. Die meisten wollten durch mich berühmt werden, haben mich verarscht. Ich kann auch nicht Schluss machen. Ich lasse mir so vieles gefallen, das ist unglaublich."

» Ich wurde schon geschlagen. Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. «

Es wird noch schlimmer: "Ich wurde schon geschlagen. Ganz vieles ist mit mir gemacht worden. Und ich sage immer wieder, ok, wir probieren es noch mal." Doch nun sei sie an einem Punkt angekommen, an dem sie sich nicht mehr unterdrücken lässt. Deshalb sei sie auch froh, den Gang ins Dschungelcamp gewagt zu haben. Gina-Lisas Wunsch: "Ich möchte mit meinem Partner auch in Zukunft dieselben Interessen haben und dieselbe Kultur. Ich bin stolz, katholisch zu sein. Ich passe mich immer an. Aber wenn mein Partner sich nicht mal mir anpasst und immer nur mit mir rummeckert, dann weiß ich nicht ..."

