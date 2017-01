Neun Jahre nach dem Ende der Serie feierten die "Gilmore Girls" auf Netflix ein Comeback. Seit November sind die vier neuen jeweils 90-minütigen Folgen beim Streamingdienst abrufbar. Mit dem Ende des Vierteilers und den berühmten letzten vier Worten waren viele Fans jedoch mehr als unzufrieden. Sofort wurde der Ruf nach einer weiteren Fortsetzung laut. Wird sie kommen? (Achtung! All jene, die die aktuellen Folgen noch nicht gesehen haben, möchten wir hier vor etwaigen Spoilern warnen!)

Bereits im Dezember wurde Produzentin Amy Sherman-Palladino zu einer möglichen weiteren "Gilmore Girls"-Fortsetzung befragt. Für sie sei die Geschichte mit den letzten vier Worten - Rory eröffnet ihrer Mutter dabei, dass sie schwanger ist - zu Ende erzählt, meinte sie einst. Mit Rorys Schwangerschaft und der Aussicht, das Kind ohne den Vater aufzuziehen, schließt sich ein Kreis. So gesehen mutet das Finale logisch an, doch die Mehrheit der Fans konnte und wollte sich so gar nicht damit anfreunden. Rory sollte sich entweder für Jess oder Logan entscheiden und nicht als Single-Mama enden, so der Tenor.

» Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende. «

Amy Sherman-Palladino wünschte sich besagtes Ende jedoch bereits seit Beginn der Serie. Nachdem sie aufgrund von Meinungsverschiedenheiten die Produktion vorzeitig abgab und die 7. und bis vor kurzem letzte Staffel ohne ihre Mitwirkung abgedreht wurde, bekam sie dank des Netflix-Revivals die Chance, die "Gilmore Girls" doch noch ihrem Wunsch entsprechend enden zu lassen. Doch war es wirklich das Ende? "Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist noch nicht das Ende." An diesen berühmten Spruch von Oscar Wilde dürften sich derzeit wohl viele Fans der Serie klammern.

© Netflix Werden wir Rory und Lorelai noch einmal in neuen Folgen sehen?

Völlig ausgeschlossen hat Amy Sherman-Palladino eine weitere Fortsetzung nicht. "Rory muss das Baby nicht behalten. Es gibt hier Entscheidungen, die sie treffen kann", meinte sie kürzlich und deutete damit an, dass die Geschichte trotz ihres ursprünglichen Plans der letzten vier Worte doch noch nicht zu Ende erzählt sein könnte.

Alexis Bledel macht den Fans Hoffnung

Auch "Rory"-Darstellerin Alexis Bledel äußerte sich. Während einer Pressekonferenz zu ihrer neuen Serie "The Handmaid's Tail", die ab April auf dem Videoportal "Hulu" (derzeit leider nur für Nutzer mit US-IP-Adresse) abrufbar sein wird, kamen auch kurz die "Gilmore Girls" zur Sprache. "Das einzige, das ich über zukünftige Dinge sagen kann, ist, dass es um die Geschichte und den zeitlichen Ablauf gehen würde. Wir wollen alle eine großartige Geschichte erzählen", machte Alexis den Fans Hoffnung auf eine Fortsetzung. Die Schauspielerin betonte jedoch gleichzeitig, bis dato nichts gehört zu haben. Es hätte noch keine Unterhaltungen diesbezüglich gegeben.

Liest man zwischen den Zeilen, scheint eine weitere Fortsetzung der "Gilmore Girls" alles andere als unwahrscheinlich. "Luke"-Darsteller Scott Patterson erklärte bereits vor einiger Zeit, dass er nochmals zur Verfügung stehen würde. Bedenkt man, welche Summen die Hauptdarstellerinnen Lauren Graham (Lorelai) und Alexis Bledel für das vierteilige Revival kassiert haben - laut "Variety" waren es 750.000 Dollar pro Folge, d.h. insgesamt drei Millionen - dürften auch sie weiteren Folgen nicht abgeneigt sein, sollte das Drehbuch passen.

Netflix versetzt die Fans in Aufruhr

Der Streamingdienst Netflix kann das "Gilmore Girls"-Revival als grandiosen Erfolg verbuchen und dürfte demnach alles daran setzen, die Darsteller zu weiteren Auftritten zu überreden. Bereits kurz nach Weihnachten wurden die Fans mit einem Bild auf Twitter in Aufruhr versetzt.

Where's an eighth grade science fair when you need one? #GilmoreGirls pic.twitter.com/6qYnjbn32q — Netflix US (@netflix) 28. Dezember 2016

Ein Kind sucht seinen Vater. In Frage kommen Logan, Paul und ein Typ in einem Wookiee-Kostüm. "Das schreit nach einer Fortsetzung", meinten viele Fans. In der Tat erinnert es an die Art und Weise, wie Lukes Tochter April einst herausfinden wollte, wer ihr Vater ist. Rory würde ihr Kind aber wohl kaum derart im Unklaren lassen. Viel interessanter wäre da schon die Frage, ob Jess - wie einst sein Onkel Luke - als Ziehvater einspringen würde und Rory und er schließlich nach vielen Irrungen und Wirrungen - wie Lorelai und Luke - doch noch ein Paar werden. Gut möglich, dass Amy Sherman-Palladino eine Fortsetzung reizen würde - doch bis es tatsächlich so weit ist, wird möglicherweise noch einige Zeit vergehen.