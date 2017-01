Wer an Mannheim und Musik denkt, dem kommen Xavier Naidoo und die Söhne Mannheims in den Sinn. Doch die Szene in der Quadratenstadt, die zwischen Rhein und Nekar liegt, bietet noch mehr. Die Band "Soul Therapy" hat sich hier in kürzester Zeit zu einem Fixpunkt etabliert.

Gegründet wurde die Band 2014 von dem Gitarristen und Sänger Ali Al-Hilu und dem Schlagzeuger Henrik Moos. Bereits einen Monat nach der Bandgründung wurden die Medien aufmerksam. „Soul Therapy zeichnet sich mit ihren vielen musikalischen Facetten aus. Ob Soul, Funk, Rock oder RnB, die Band bietet ein breites Spektrum für diverse Veranstalter und ihre Fans. Daraus ergibt sich der eigene Stil Rock’n’Soul,“ schreibt etwa das p-magazine im August 2016. Auch die Stadt Mannheim fördert das noch rechte junge Ensemble mit einer Popförderung – und seither ist der Karrierestern stetig im Steigen begriffen.

Die Vielfältigkeit von Soul Therapy spiegelt sich auch in den variablen Konzertformaten wieder: Zahlreiche Gastmusiker treten mit der Stammformation auf, so dass manchmal kaum mehr Platz auf der Bühne ist – jedoch begeistert Frontman Ali Al-Hilu gemeinsam mit der Gitarristen Dijana Rustemi ebenso in Unplugged-Konzerten. Durch diese breite Varietät wurde Soul Therapy schon bei zahlreichen Veranstaltungen gebucht: von der Berliner Fashion Week, der Impose-Charity-Gala bis zum Mannheimer Sommerfest.

Nun wird Soul Therapy zum ersten Mal in Wien gastieren. Ali Al-Hilu: „Ich freue mich darauf, das Wiener Publikum durchzurocken. Die Musikszene hier gilt als vielfältig und offen und wir werden auch gemeinsam mit Wiener Gastmusikern auftreten. Die Gastfreundschaft hier ist jedenfalls kaum zu übertreffen.“

Facts:

31. Jänner 2017, 19 Uhr

local, Heiligenstädter Str. 31, 1190 Wien

www.local-bar.at

