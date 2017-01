Geschnappter Kärntner Einbrecher hatte Waffenarsenal zu Hause

Die Polizei hat in der Kärntner Bezirksstadt St. Veit zwei Einbrecher nach einem Coup in einem Baumarkt auf frischer Tat ertappt. Die beiden 27-jährigen Einheimischen sollen laut einer Aussendung der Exekutive am Montag für weitere Einbrüche verantwortlich sein, außerdem wurden bei Hausdurchsuchungen mehrere Waffen gefunden.

Ein Bediensteter des Wachdiensts des Marktes hatte am Samstag kurz nach 22.00 Uhr die Polizei gerufen. Nachdem der Alarm abgegangen war, hatte er zwei Männer weglaufen gesehen. Die beiden wurden kurze Zeit später festgenommen. In den Wohnungen der Verdächtigen wurde Diebesgut - hauptsächlich Werkzeug - sichergestellt. Außerdem fanden die Beamten bei einem der Männer neben Faustfeuer-, Schuss-, Hieb- und Stichwaffen auch verbotene Waffen, nämlich einen Teleskopschlagstock, unerlaubtes Messer und einen Schlagring. Ein Waffenverbot wurde ausgesprochen.