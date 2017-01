Welcher Stargast begleitet Richard Lugner zum Opernball? Eine Frage, die jedes Jahr aufs Neue gestellt wird. Eine Antwort gibt der sonst nicht gerade als schweigsam bekannte Baumeister darauf jedoch nie. Erst am 1. Februar wird er den Namen seiner Begleitung verkünden. Gerüchte, um wen es sich heuer handeln könnte, kursieren jedoch schon jetzt.

Das vergangene Jahr endete für Richard Lugner turbulent. Bis Weihnachten musste sich der an Prostata-Krebs erkrankte Baumeister einer Strahlentherapie unterziehen, Ende November wurde zudem seine Ehe mit Cathy geschieden. Anfang des Jahres erholte sich der 84-Jährige im Kuba-Urlaub von den Strapazen. "Es geht mir relativ gut", erklärte Lugner, ob er die Krankheit tatsächlich überwunden hat, würde sich aber erst beim nächsten Kontrolltermin im März zeigen.

Zuvor findet am 23. Februar jedoch noch Richard Lugners Highlight des Jahres, der Wiener Opernball, statt. Welcher Stargast ihn dazu begleiten wird, verkündet der Baumeister am 1. Februar im Zuge einer Pressekonferenz in seiner Lugner City. Wie so oft soll es sich um eine berühmte Schauspielerin aus Hollywood handeln. Auch von einem gewonnenen Oscar ist die Rede. Diese Informationen gab der 84-Jährige bereits vor einigen Wochen bekannt. Mehr wollte er jedoch wie immer nicht preisgeben.

Ist Catherine Zeta-Jones Lugners Stargast?

Die Tageszeitung "Österreich" will nun aber "aus Kreisen der Lugner City" erfahren haben, dass es sich bei der prominenten Schauspielerin und Oscarpreisträgerin um Catherine Zeta-Jones handeln soll. Es wäre ein echter Coup. Vor allem, wenn die 47-Jährige auch ihren Ehemann Michael Douglas Douglas nach Wien mitbringen sollte. Noch handelt es sich dabei jedoch bloß um Spekulationen, denn Lugner selbst hüllt sich bis 1. Februar in Schweigen und genießt bis dahin die mediale Aufmerksamkeit um seine Person.