Was haben wir gelacht! Nach der Angelobung des neuen US-Präsidenten Donald Trump war seine Frau Melania der Renner auf allen Social-Media-Kanälen: Beim "Women's March", der Frauendemo gegen den Altmacho im Weißen Haus, die in vielen Städten weltweit gleichzeitig stattfand, sah man diese Aufschrift auf mehreren Schildern: "Melania, wenn du Hilfe brauchst, zwinkere zweimal!" Haha! Melania Trump hatte ihrer Vorgängerin Michelle Obama zum Mieterwechsel ins Weiße Haus ein Geschenk mitgebracht, hübsch verpackt in einer türkisfarbenen Schachtel mit schwarzer Schleife. Scherzbolde montierten neben das Foto der Präsentübergabe eines von einer geöffneten türkisfarbenen Schachtel, darin ein Zettel: "Help!" - "Hilfe!" Like. Während der Angelobungszeremonie spricht Donald Trump mit seiner Frau, sie lächelt ihn selig an. Nachdem er sich umgedreht hat, friert sie ihr Gesicht (Botox-Alarm!) binnen einer halben Sekunde auf ernsthaft hinunter. Das GIF davon verbreitete sich natürlich viral. Michelle Obama ist viel cooler als Melania Trump. Obama, die ebenfalls aus kleinen Verhältnissen stammt, hat einen Abschluss in Rechtswissenschaften von einer Elite-Uni, war Anwältin und Managerin, bevor ihr Mann Barack für das Präsidentenamt kandidierte. Melania Trump war Model (nackt!), Partygirl (bezahlt?) und, nach der Hochzeit mit Donald, das, was man eine "trophy wife" nennt, eine Trophäe für einen reichen Mann. Was man von den beiden Ehen öffentlich wahrnehmen kann -kein Vergleich: Die Obamas, die ihren Aufstieg gleichberechtigt, auf Augenhöhe gemeinsam geplant und durchgezogen haben. Und wie sie sich immer gegenseitig anhimmeln! Die Trumps hingegen: Sie ist seine dritte Ehefrau, die zweite aus dem ehemaligen Ostblock. Er schafft an, sie pariert. Er sagt, dass er mit Frauen, die Kinder geboren haben, keinen Sex mehr mag. (Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn, Barron.) Er prahlt damit, dass er jede haben kann, weil er ein TV-Star sei -"Grab 'em by the pussy".

Second Lady

Nach der Wahl ihres Mannes zum Präsidenten der USA bekleidete aber auch Michelle Obama nur ein Ehrenamt ohne offizielle Legitimation, jenes der First Lady eben. Die Themen, die sie auf ihre politische Agenda setzte, besser: setzen durfte, waren dann auch typische Charity- Themen, wie es sich für US-Politikergattinnen geziemt: dicke Kinder, gesundes Essen, bedürftige Soldatengattinnen. Und Melania? Eine Tussi. Wird wohl nicht einmal die Rolle der First Lady selbst ausüben dürfen, das bleibt Trumps Tochter aus erster Ehe, Ivanka, vorbehalten. Kein Wunder, dass dank Obama sogar Feministinnen einer First Lady hinterhertrauern (mich eingeschlossen).

Brave Gattin

Jede Kritik an Donald Trump wegen seiner Frauenverachtung und seiner Macho-Attitüde ist berechtigt - Melania scheint das nicht zu kümmern. Jede Kritik an ihm wegen seiner ersten Taten im Amt ist berechtigt: Erst erschwerte er die Abtreibung, dann demolierte er die ohnehin kümmerliche Gesundheitsversicherung, was vor allem Frauen und Kinder treffen wird -Melania zuckt mit keiner Wimper. Wie kann sie nur? Warum distanziert sie sich nicht von ihm?

Im Wahlkampf 1992 sah sich der damalige Präsident Bill Clinton mit etlichen Beschuldigungen der sexuellen Belästigung und noch mehr Gerüchten über Seitensprünge konfrontiert. Seine Frau Hillary, die im Vorjahr viele Frauen weltweit gerne zur ersten US-Präsidentin gekürt hätten (mich eingeschlossen), kritisierte Bill ebenfalls nie öffentlich. Sie soll sogar seine Opfer persönlich eingeschüchtert haben. In einem mittlerweile legendären TV-Interview sagte sie: "Amerika wählt den Präsidenten und nicht den Papst." Wir müssen Frauen, die arrogante, selbstgerechte, reiche Arschlöcher heiraten, nicht mögen. Wir müssen uns nicht mit Melania Trump solidarisieren - sie lächerlich zu machen, sie in einer Tour als Witzfigur hinzustellen, ist jedoch billig. Melania zu verspotten, ist jedenfalls kein feministischer Akt, sondern das Gegenteil davon. Michelle Obama sagt: "When they go low, we go high." Wenn die Gegner in die unterste Schublade greifen, schrauben wir den moralischen Anspruch an uns noch weiter in die Höhe. Wer selbst ein bisschen Michelle sein will, lässt den nächsten Melania-Gag einfach stecken.