Der britische Sänger George Michael ist am Sonntag überraschend mit nur 53 Jahren verstorben. Die Todesursache war zunächst unklar, sein Manager Michael Lippman sprach von Herzversagen. Weltweit zeigten sich Kollegen und Fans bestürzt.

"Mit großer Trauer bestätigen wir, dass unser geliebter Sohn, Bruder und Freund George während der Weihnachtstage zu Hause friedlich entschlafen ist", teilte Michaels Sprecher am Sonntagabend mit. Im Namen der Familie bat der Agent, das Privatleben "in dieser schwierigen Zeit" zu respektieren. Die Polizei wurde am frühen Sonntagnachmittag in ein Anwesen im Ort Goring-on-Thames in Oxfordshire, etwa 90 Kilometer von London entfernt, gerufen. Sie sah keine Hinweise auf Fremdverschulden. Nach Informationen britischer Medien soll Michaels Manager Michael Lippman von Herzversagen gesprochen haben. Die Leiche soll obduziert werden.

© imago/United Archives International George Michael mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley als "Wham!"

Karrierestart mit Wham!

Michael, der mit wahren Namen Georgios Kyriacos Panagiotou hieß, kam im Juni 1963 als Sohn einer Britin und eines griechisch-zypriotischen Vaters in London zur Welt. Er machte in der Londoner U-Bahn Musik, bevor er mit seinem Schulfreund Andrew Ridgeley im Jahr 1981 "Wham!" gründete. Weltbekannt wurden sie mit dem Titel "Last Christmas". Erfolg hatten die beiden auch mit dem Song "Wake Me Up Before You Go-Go". Das Duo verkörperte mit seinem draufgängerischen Stil den Geist der 80er Jahre. 1985 durfte Wham! als erste westliche Band ein Konzert in China geben.

© Getty Images George Michael 1985

1987 startete Michael eine Solokarriere und landete gleich mit seinem ersten Album "Faith" einen Hit. Die gleichnamige Single verkaufte sich millionenfach. Es brauchte drei Jahre, bis er mit "Listen Without Prejudice Vol. 1" sein nächstes Album produzierte. Zu seinen bekanntesten Solo-Hits zählen "Faith", "Freedom" und "Fast Love". Seinem Lebensgefährten Anselmo Feleppa widmete er den Song "Jesus to a Child".

Schicksalsschläge

Persönliche Schicksalschläge warfen George Michael in den 90er-Jahren aus der Bahn: 1993 starb sein Lebenspartner Anselmo Feleppa, 1997 seine Mutter. Ein Jahr später machte er nach Problemen mit der Polizei seine Homosexualität auch öffentlich bekannt. Später sagte der Star, er wollte sich nicht outen, solange seine Mutter noch lebte.

In die Schlagzeilen geriet er durch seine Begegnung mit der Polizei in den USA im Jahr 1998. Weil er sich einem Polizisten in Beverly Hills auf einer öffentlichen Toilette, die als Schwulentreff bekannt war, "unsittlich" gezeigt hat, kassierte er eine Geldstrafe und 80 Sozialstunden. In einem Video für die Single "Outside" schilderte er den Vorfall satirisch.

Drogenprobleme

In dieser Zeit begannen auch seine Drogenprobleme, 2010 wurde er zu acht Wochen Haft verurteilt, weil er unter Drogen- und Medikamenteneinfluss seinen Wagen in ein Londoner Geschäft gerammt hatte. In Interviews äußerte sich Michael offen zu seinen Problemen. Einmal sagte er dem "Guardian", die Leute sähen ihn wegen seiner sexuellen Vorlieben und seiner Drogenprobleme gerne als "tragisch" an; er glaube, seine Schwächen sorgten dafür, dass sie weniger neidisch auf ihn seien. "Ich selbst betrachte sie nicht mehr als Schwächen - das ist einfach, wie ich bin", fügte er hinzu.

Vor fünf Jahren hatte George Michael in Wien für Aufregung gesorgt und seinen Fans weltweit große Sorgen verursacht: Im November 2011 musste der Superstar ein Konzert in der Wiener Stadthalle aus Krankheitsgründen absagen. Eine Lungenentzündung brachte ihn dem Tode nahe. Im Wiener AKH lag er damals drei Wochen lang im Koma, erst zu Weihnachten 2011 konnte er wieder nach Hause nach London zurückkehren. Seine Krankheitserfahrungen hat er im Song "White Light" verarbeitet. "Es ist ein sehr direkter Text über die Freude, am Leben zu sein", sagte der Sänger.

Zuletzt arbeitete Michael gemeinsam mit dem britischen Produzenten Naughty Boy an einem neuen Album.

Weltweite Bestürzung

Sein Tod hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Elton John schrieb auf Instagram, er habe einen geliebten Freund und einen brillanten Künstler verloren. George Michaels früherer Band-Partner Andrew Ridgeley twitterte, der Verlust seines geliebten Freundes breche ihm das Herz.