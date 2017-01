Gambias neue Regierung hat Ex-Präsident Yahya Jammeh beschuldigt, vor seinem Gang ins Exil die Staatskassen geplündert zu haben. Jammeh habe binnen zwei Wochen über 500 Millionen Dalasi (rund 10,7 Millionen Euro) beiseite geschafft, sagte ein Berater des neuen Präsidenten Adama Barrow am Sonntagabend. Barrow verlangte unterdessen Sicherheitsgarantien für seine Rückkehr nach Gambia.

Jammeh war im Dezember nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht abgewählt worden und hatte seine Niederlage zunächst eingestanden. Später weigerte er sich aber, die Macht an Barrow abzugeben. Am Samstag verkündete er schließlich seinen Rücktritt und wendete damit eine militärische Eskalation der wochenlangen Krise in dem kleinen westafrikanischen Land ab. Am Sonntag landete Jammeh mit einem Privatflugzeug in seinem Exil in Äquatorialguinea.

Nach Jammehs Griff in die Staatskasse seien die öffentlichen Kassen in Gambia "praktisch leer", sagte Barrows Berater Mai Fatty vor Journalisten in Senegals Hauptstadt Dakar. Die neue Regierung habe damit bei ihrem Amtsantritt mit einer "finanziellen Notlage" zu kämpfen.

Barrow hatte am vergangenen Donnerstag in der gambischen Botschaft in Dakar seinen Amtseid als Präsident abgelegt, bisher kehrte er aber nicht in sein Heimatland zurück. Barrow wolle zwar "so schnell wie möglich" nach Gambia zurückkehren, die Sicherheitslage sei aber noch instabil, erklärte sein Berater. Barrow bat die Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS daher darum, ihre Truppen bis zur "vollständigen Wiederherstellung der Sicherheitslage" in Gambia zu belassen.

Truppen aus fünf ECOWAS-Staaten hatte vergangene Woche mit Zustimmung des UN-Sicherheitsrats die Grenze zu Gambia überschritten, um Jammeh zur Übergabe der Macht an Barrow zu bewegen. Die ECOWAS, die Afrikanische Union (AU) und die UNO lobten später Jammehs Gang ins Exil und erklärten den Militäreinsatz offiziell für beendet. Barrow verkündete jedoch, dass am Sonntag noch einmal "zusätzliche Truppen" nach Gambia verlegt worden seien. Er forderte, ihr Mandat "auszuweiten".

Nach Angaben von Barrows Berater erwartet der Präsident vor seiner Rückkehr zudem eine öffentliche Treueerklärung seitens der Armee, der Polizei und des Geheimdienstes NIA. Fatty ermutigte zwar seine aus Gambia geflohenen Landsleute, deren Zahl er auf mindestens 28.000 schätzte, zur Rückkehr. Beim Präsidenten handle es sich aber um einen "Sonderfall". Er sei "kein gewöhnlicher Gambier mehr".