Selbst gemachter Aufstrich schmeckt gleich doppelt so gut. Darum sollten Sie dieses Rezept für den Frischkäseaufstrich mit getrockneten Tomaten und Basilikum unbedingt ausprobieren!

Zutaten für 1 Portion:

1 Pck. Frischkäse

60 g getrocknete Tomaten in Öl

1 Knoblauchzehe

Basilikum nach Belieben

Frühlingszwiebeln nach Belieben

Salz

Pfeffer aus der Mühle



Anleitung:

Der Frischkäse sollte Zimmertemperatur haben, weil er sich dann einfacher verarbeiten lässt.

Die getrockneten Tomaten, den Knoblauch, die Basilikumblätter fein hacken. Die Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden. Diese Zutaten mit dem Frischkäse in einer großen Schüssel (am besten mit den Händen) vermischen und mit Pfeffer aus der Mühle und Salz würzen.

Vor dem Servieren noch zwei Stunden im Kühlschrank durchkühlen lassen.

© G+J Digital Products Frischkäseaufstrich mit getrockneten Tomaten und Basilikum

