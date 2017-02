Nach Einschätzung des Leiters des Europäischen Asylunterstützungsbüros (EASO), Jose Carreira, ist die Europäische Union in Sachen Migration für heuer gerüstet. Es werde hart daran gearbeitet, "um vom Krisenmodus in ein zukunftsfähigeres Asyl- und Migrationssystem zu wechseln", sagte Carreira vor dem EU-Sondergipfel am Freitag in Malta. Mit all den Anstrengungen erwarten "wir ein ruhigeres" 2017.

Im Jahr 2015 - dem Jahr der "schweren Krise" - hatten laut dem EASO-Chef mehr als 1,2 Millionen Menschen in Europa Asyl beantragt. Seitdem gehe die Anzahl langsam aber stetig zurück, konstatierte Carreira. So waren es seinen Angaben nach bereits 2016 um etwa 100.000 weniger als im Vorjahr. Aber auch die jüngsten Zahlen von Jänner 2017 ließen hoffen: "Das Jahr habe zwar erst begonnen, allerdings sind die Zahlen im Vorjahresvergleich um einiges niedriger", zeigte sich Carreira zuversichtlich

Den Grund für diese Entwicklung sieht Carreira, der seit mehr als einem Jahr offiziell die Geschäfte von EASO leitet, in den Anstrengungen der Europäischen Union, die unter anderem im Flüchtlingsabkommen mit der Türkei aber auch in der Bekämpfung der Fluchtursachen in den Herkunftsländern ersichtlich seien. EASO leiste mittlerweile auch außerhalb Europas Unterstützung. Im Libanon sowie in den beiden nordafrikanischen Ländern, Marokko und Tunesien, sei die Behörde beispielsweise im "Kapazitätsaufbau" behilflich - ähnliches könne sich Carreira auch in Libyen vorstellen.

Dem krisengeschüttelten Land, von dem der Großteil der Flüchtlinge übers Mittelmeer in Richtung Italien aufbrechen, widmen sich am Freitag auch die 28 Staats- und Regierungschefs bei ihrem Treffen in der maltesischen Hauptstadt Valetta. Zuletzt hieß es aus EU-Ratskreisen, dass sich die Gespräche um die Unterstützung beim Aufbau einer Grenz- und Küstenwache und nicht um die Errichtung von Aufnahmezentren oder "Hotspots" - weil die Idee "noch nicht reif" sei - drehen werden. Ein Problem ist unter anderem, dass die von der UNO unterstütze "Regierung der Nationalen Einheit" in Libyen weiterhin nicht alle Landesteile unter Kontrolle hat.

"Hier braucht es zuerst eine politische Entscheidung", zeigte sich Carreira abwartend und gleichzeitig zuversichtlich: "Ich bin eine optimistische Natur", die EU sei in der Lage, die unterschiedlichen politischen Bewegungen in Libyen zusammenzuführen. Derzeit habe EASO jedoch noch "keine Richtlinien, keine Anweisungen, keine Ressourcen und keinen Hinweis darauf, wie unsere Rolle dort ausschauen könnte". Allerdings kann die Arbeit der Agentur im Drittstaat Libyen laut Carreira nicht so sein wie im EU-Mitgliedstaat Griechenland.

Auf Inseln in der Ägäis, in sogenannten Hotspots, befinden sich nach Angaben des EASO-Leiters noch immer um die 15.000 Flüchtlinge. Sie sind aus der Türkei über das Meer geflohen und warten nun auf die Entscheidung griechischer Asylbehörden. EASO hilft seit einem Jahr unter anderem mit Befragungen der Asylantragsteller, die Agentur kann jedoch nicht in Arbeitsabläufe und Entscheidungen nationaler Behörden eingreifen. In den kommenden Monaten und mit einer Personalaufstockung - EASO rekrutiert seit kurzem direkt Experten und nicht über Mitgliedstaaten - "hoffen wir, die 15.000 in den kommenden Monaten auf Null zu reduzieren", so Carreira.

Allerdings komme es dann noch auf die Gerichte an. Zwar habe Europa innerhalb von wenigen Monaten im Umgang mit Asylanträgen viel gelernt, allerdings brauche es auch Fortschritte im Justizbereich, mahnte Carreira. Werde ein Asylantrag abgelehnt gebe es noch bis zu drei mögliche Berufungsinstanzen. Hier müssten die EU-Staaten sicherstellen, so der EASO-Chef, "dass das System nicht durch ein anderes System blockiert" werde.

EASO wurde im Mai 2010 errichtet, um die Zusammenarbeit unter den EU-Staaten im Asylbereich mit dem Fokus auf das im Aufbau befindliche Gemeinsame Europäische Asylsystem zu stärken. Die EU will die Agentur künftig mit mehr Kompetenzen ausstatten: So soll sie unter anderem die Asylpraktiken der einzelnen Mitgliedstaaten überwachen können und ein Mandat für die Verteilung der Flüchtlinge in EU-Staaten erhalten. Geht es nach Carreira wird dies "definitiv noch unter der maltesischen Ratspräsidentschaft" - also im ersten Halbjahr 2017 - beschlossen.