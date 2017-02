Geht's Ihnen auch so wie mir? Wenn ich beim Skifahren am Morgen oben an der Piste stehe, kann ich die erste Abfahrt kaum erwarten. Vorfreude verjagt die Vernunft, ich pfeife aufs Aufwärmen, sause eiskalt los - und liege wenig später schimpfend im Schnee. Dabei hätte es nur fünf Minuten meines kostbaren Skitags gekostet, zuerst die Muskulatur zu aktivieren. "In brenzligen Situationen, etwa wenn die Ski verschneiden, können inaktive Muskeln nicht schnell genug reagieren", sagt Orthopäde Martin Gruber, ÖSV-Teamarzt und Leiter des Medizinzentrums Alser Straße in Wien. Ich müsste nur zehn bis zwanzig Kniebeugen schaffen und ein bisschen die Knöchel, Knie und Hüften kreisen lassen. Heißt: Auf einem Bein stehen, das andere ist in Hüfte und Knie 90 Grad abgewinkelt. Das jeweilige Gelenk des Spielbeins rotiert je zehnmal nach innen und außen. Rennläufer machen vor dem Start Liegestütze und Kniebeugen, um warm zu bleiben. Ich könnte es ihnen ja mal nachmachen - und dann vielleicht mehr fahren als liegen.