Österreichs Fußball-Nationalmannschaft liegt auch zum Auftakt des Jahres 2017 in der Weltrangliste der Fifa unverändert auf Rang 31. Da es seit der letzten Ausgabe der Weltrangliste im Vormonat keine nennenswerten Länderspiele gab, bleibt das Ranking in den Top 30 identisch. Argentinien führt weiter vor Brasilien und Weltmeister Deutschland. Das teilte der Fußball-Weltverband am Donnerstag mit.

Fifa-Weltrangliste (Stand 12. Jänner 2017)