So fallen die Feiertage 2017

Das neue Jahr bringt uns zumindest ein paar schöne Fenstertage. Weihnachten fällt günstiger als 2016, denn der 25. und 26. bescheren uns dieses Mal ein langes Wochenende. Welche Fenstertage uns 2017 sonst noch beschert.

Die Heiligen Drei Könige besuchen uns diesmal an einem Freitag, das bringt uns zumindest einen Tag mehr. Wer sich den Donnerstag davor oder den folgenden Montag freinehmen kann, den erwartet ein langes Wochenende. Danach geht es praktisch weiter: Der 1. Mai ist 2017 nämlich ein Montag, hier winkt also ebenfalls ein verlängertes Wochenende - ganz ohne Urlaubstag.

Christi Himmelfahrt fällt - genau wie 2016 - günstig: Der 25. Mai, ein Donnerstag, bietet wieder die Gelegenheit, durch einen geschickt platzierten Urlaubstag vier Tage dem Schreibtisch fern zu bleiben. Am 15. Juni wartet Fronleichnam mit der selben Chance auf.

Mariä Himmelfahrt kann sich auch sehen lassen: Der 15. August 2017 ist ein Dienstag und daher ist der Montag als Fenstertag prädestiniert dafür, sich freizunehmen. Der Nationalfeiertag am 26. Oktober könnte Arbeitnehmern wieder zu einem langen Wochenende verhelfen, wenn sie einen Urlaubstag oder Zeitausgleich dafür opfern. Weniger angenehm geht es zu Allerheiligen zu: Dieser Feiertag (1. November) fällt 2017 auf einen Mittwoch, der die Woche teilt. Wer allerdings zwei Urlaubstage einsetzt hätte immerhin fünf Tage am Stück frei.

Es folgt eine längere Feiertags-Durststrecke bis zu Mariä Empfängnis am 8.Dezember, einem Freitag. Der Feiertag verschafft uns so zwar keinen Zwickeltag aber zumindest ein verlängertes Wochenende. Weihnachten und Silvester 2017 fallen gar nicht so schlecht: Der Heilige Abend ist dieses Mal ein Sonntag, der Christtag ein Montag und der Stefanitag ein Dienstag, beide Tage sind arbeitsfrei. Zum Jahreswechsel, der von Sonntag (31. Dezember 2017) auf Montag (01. Jänner 2018) erfolgt, können Partytiger aufatmen. Ihnen bleibt der Montag noch zum Ausschlafen und die Arbeitswoche hat sich dadurch ebenfalls verkürzt.